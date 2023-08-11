نقلت وكالة الأنباء أ ب ، أن النيران اندلعت فجأة دون إنذار وهرع سكان ماوي في جزر هاواي، ليهربوا يائسين من ألسنة اللهب ، وانتقل أغلبهم سيرًا على الأقدام، وهم يتساءلون عن غياب تبليغات نظام تحذير الطوارئ الشهير في هاواي مع اندلاع الحرائق نحو منازلهم ، في مقابلات أجريت في مراكز الإخلاء يوم الخميس. أكد مسؤولون يوم الخميس أن سجلات إدارة الطوارئ في هاواي لا تظهر أي مؤشر على إطلاق صفارات الإنذار قبل اندلاع حريق غابات مدمر أسفر عن مقتل 53 شخصًا على الأقل ومحو بلدة تاريخية.

تفتخر هاواي بما تصفه الولاية بأنه أكبر نظام تحذير للسلامة العامة في الهواء الطلق متكامل في العالم ، مع حوالي 400 صفارة إنذار منتشرة عبر سلسلة الجزر. لكن العديد من الناجين من لاهاينا قالوا إنهم لم يسمعوا أي صفارات الإنذار وأدركوا أنهم في خطر فقط عندما رأوا ألسنة اللهب أو سمعوا انفجارات في مكان قريب.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، حرائق الغابات في هاواي “كارثة كبرى”، وأمر بتقديم مساعدات فدرالية لجزيرة ماوي المنكوبة، بعدما أودت النيران بحياة 53 شخصا على الأقل ودمرت بلدة تاريخية.

وذكر البيت الأبيض، في بيان، أن الرئيس الأمريكي أعلن وقوع كارثة كبيرة في ولاية هاواي وأمر بتقديم مساعدات فدرالية لدعم جهود التعافي في الولاية وعلى المستوى المحلي في المناطق المتضررة من الحرائق.

واندلعت الحرائق على الساحل الغربي لماوي وأججتها رياح إعصار عاتية متجهة جنوباً لتجتاح بلدة لاهاينا الساحلية ما أجبر بعض السكان على الفرار إلى المحيط.

وأفادت هيئة إدارة الطوارئ في هاواي بأنها أجلت السكان من نحو 13 منطقة، مشيرة إلى أن الحرائق أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 2600 شخص.