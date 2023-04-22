مقترح لتطبيق عقوبات بديلة للسجناء في العراق

أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي لحقوق الإنسان زيدان خلف إنه بناء على توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تم التحقيق بشكاوى سجناء عن تعرضهم للتعذيب من محققين وتم إحالتها للقضاء للبت فيها كاشفاً عن مقترحات لإصلاح السجون تتضمن “عقوبات بديلة”.

وقال خلف لوكالة الأنباء العراقية (واع) أمس الجمعة إن “رئيس الوزراء يؤكد دائماً على ضرورة حماية الحقوق والحريات وحسب البرنامج الحكومي الذي صادق عليه مجلس النواب العراقي وواحدة من أهم هذه الحقوق التي أشار إليها منذ بداية تسنمه لرئاسة الحكومة هي محاسبة جميع المتورطين بقضايا التعذيب تحديداً”.

وأضاف أن” مكتبنا تلقى أكثر من ثلاثة آلاف شكوى بادعاءات عن حالات التعذيب، وكانت موثقة حسب تقارير الطب العدلي ونحن بدورنا أحلناها إلى جهاز الادعاء العام والجهاز أرسل أكثر من 1500 شكوى إلى محكمة تحقيق حقوق الإنسان من أجل إعادة النظر بها في حالة وجود أي أدلة جديدة حسب المادة 270 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تجيز للمحاكم إعادة النظر بأي دعوة في حالة وجود أدلة جديدة حسب ما رسمتها هذه المادة”.

وتابع “زرنا شخصياً كثير من السجون والتقينا سجناء اتهموا أشخاصاً ادعوا إنهم قاموا بتعذيبهم، ودونا ما قالوه وأحلناها إلى مجلس القضاء وهو الذي يحقق ويشخص”.

وأكد ترأسه “شخصياً قبل شهر رمضان لجنة للتحقيق بوفاة معتقل في أحد سجون مدينة الحلة وقمنا بالتحقيق وأعلنت النتائج بناء على توجيهات رئيس الوزراء خلال 72 ساعة وتم إحالة خمسة ضباط للقضاء”.

وأوضح أن “المطالبة بنصب كاميرات في غرف التحقيق يجب أن تطابق القانون ولا نرى أن هنالك مانعاً من وجود غرف مخصصة للتحقيق يكون فيها كاميرات كما هو معمول به بعدد من دول العالم”.

إصلاح السجون العراقية

قال خلف “قدمنا مقترحات لرئيس الوزراء وتم إحالتها لوزارة العدل للعمل بموجبها، وحقيقة أن أكبر عائق حاليا هو حالة الاكتظاظ في السجون إذ إن لدينا أكثر من 60 ألف نزيل في سجون وزارة العدل ويجب أن يتم إعادة تصنيف النزلاء حسب التهمة والعمر وغيرها من الضمانات القانونية”.

وأوضح “قدمنا خطة عمل حصلت على موافقة رئيس الوزراء أسميناها بالعقوبات البديلة وتم إحالتها للمستشار القانوني لرئيس الوزراء لدراستها”.

وأضاف أن “المقصود بالعقوبات البديلة كأن يكون الشخص قد أكمل ثلثي محكوميته وتهمته لا تمس الأمن القومي ولم يرتكب جرائم تتعلق بالقتل والفساد ويدفع مبلغاً كغرامة ويخرج من السجن عن باقي أيام محكوميته أو يعمل بأحد المعامل مع تعليمه مهنة تنفعه بعد الخروج ووفق القانون وهي من صلاحيات وزير العدل“.