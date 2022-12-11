مقابر السيدة نفسية بالقاهرة..تطوير الطرق يهدد بإزالة مقابر شخصيات تاريخية منها “رائد مشروع رصف العاصمة”

لا تزال مشروعات تطوير شبكة الطرق بالقاهرة تزيل في طريقها مقابر قديمة يصنف بعضها بأنها تاريخية لما تضمه من عمارة فريدة وشخصيات راحلة شهيرة.

المشروع الضخم الذي شمل في السابق مقابر “ترب المماليك” وأخرى بحي السيدة عائشة” يقترب حاليا من مدافن منطقة السيدة نفسية الإسلامية الشهيرة بالقاهرة القديمة.

استغاث عدد من ملاك المقابر المعنية بالمسؤولين للعدول عن القرار لكن السلطات قالت إن قرار الإزالة جاء لتعارضها مع مسار جسر مروري وإنها وفرت مقابر بديلة بمنطقة العاشر من رمضان.

مقابر أشبه بمتاحف“

قال محمد أبوالعمايم عضو جهاز التنسيق الحضاري في تصريح لمحطة تلفزيون محلية “توجد مجموعة أحواش (وهي أبنية تضم الواحدة عدة مقابر) مهمة جدا تعتبر في حد ذاتها متاحف في شارع الطحاوية (بمقابر السيدة نفيسة)” ومنها:

مقبرة مصطفى رياض باشا رئيس وزراء مصر السابق والحوش ذاته شيد في عصر توفيق باشا.

“بجواره يوجد حوش آخر شيد بطراز معماري فاخر هو حوش محمد صبري باشا أبو علم الذي كان وزيرا للعدل.

مقبرة يحيى باشا إبراهيم رئيس الوزراء بين عامي 1923 و1924 الذي تولى لاحقا مجلس الشيوخ”.

الإزالة لإقامة محور جديد ضمن خطة لتطوير المنطقة

أبلغت محافظة القاهرة في الآونة الأخيرة أصحاب المقابر الواقعة خلف مسجد السيدة نفيسة بوقف تصاريح الدفن، والإسراع في نقل رفات أسرهم بعد وضع علامة (إكس) على المقابر تمهيدا لإزالتها.

ذكر مسؤول في يناير الماضي أن خطة التطوير تشمل مشروعا كبيرا لربط المنطقة ببعضها والتي تشمل منطقة مصر القديمة وعين الحياة وسور مجرى العيون والسيدة عائشة وصولا للقلعة.

يأتي ذلك بعد ثلاثة أشهر تقرييا من إزالة نحو 2700 مدفن بالقرب من ميدان السيدة عائشة، بالإضافة إلى بعض مقابر “ترب المماليك” الشهيرة، ضمن أعمال توسعة طريق صلاح سالم.

وتضم جبانات المماليك مقابر تاريخية وآثارا إسلامية تعود إلى نحو خمسة قرون، بعضها تصنف ضمن التراث العالمي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

رفات صاحب مشروع رصف القاهرة في العشرينيات

قال أبوالعمايم إن المنطقة تضم أيضا “حوش إبراهيم باشا أدهم الدمرداش الذي كان عميدا لكلية الهندسة وعضوا بمجمع اللغة العربية وفي ذات المقبرة أيضا مدفن الأستاذ مصطفى منير أدهم سكرتير عام مصلحة التنظيم صاحب فكرة رصف شوارع القاهرة عام 1922.”

الشيخ الطحاوي والأديب يحيى حقي

تضم المقابر “حوش الشيخ أبو جعفر الطحاوي المسجل ضمن الآثار الإسلامية وبجواره قبة أثرية للقائد العسكري الشهير إسماعيل باشا أبوجبل الذي كان أحد قادة حرب القرم”.

يقع قبر الكاتب الراحل يحيى حقي خلف مسجد السيدة نفيسة، وقد قالت ابنته مؤخرا إنها تلقت إخطارا بوجوب نقل رفاته.

اقتراح بجسر فوق المقابر

قال أبوالعمايم إن “جهاز التنسيق الحضاري يقوم بحصر عام للأبنية التي لها قيمة فنية أو تاريخية” بهدف التحرك للحفاظ عليها مضيفا أن مقابر المنطقة لها أهمية تراثية كبيرة وتضم “تشكيلات وأسقف وأبنية رائعة “.

إذا تقرر إنشاء مشروع في شارع الطحاوية التاريخي “في رأيي الشارع واسع بدرجة كبيرة ومن الممكن إنشاء جسر مرتفع على أن تكون أساساته في وسط الشارع دون هدم أي أبنية على جانبي الطريق.