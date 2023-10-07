مغامر إماراتي يزور 41 دولة بسيارته.. ماذا قال عن “أبو شنب”؟

عبر الصحاري الشاسعة، والطرق الجبلية المتعرجة، والمدن الصاخبة والريف الهادئ في الشرق الأوسط وأوروبا، ومن دولة إلى أخرى ومن قارة لقارة، قطع مغامر إماراتي يدعى سلطان النهدي مسافة 34200 كيلو متر بسيارته في رحلة برية ملحمية استمرت 80 يوماً، زار خلالها 41 دولة في 3 قارات، قبل أن يعود إلى موطنه أبوظبي.

وبدأ سلطان البالغ من العمر 28 عاما، التخطيط لرحلته الاستثنائية قبل عامين بهدف ربط الثقافات وتعزيز رسالة الصداقة بين الشعوب.

واستخدم النهدي سيارته البرتقالية، والتي يطلق عليها “أبو شنب” وتحمل على غطاء المحرك صورة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات، كما يوجد ملصق عليه علم وخريطة بلاده.

بدأت الرحلة يوم 31 مايو 2023 واستمرت حتى 2 أكتوبر الجاري، وتخللها توقف بعد وصوله هولندا حيث ترك سيارته هناك وعاد الإمارات لفترة قصيرة قبل أن يواصل المسيرة.

وخلال رحلته مر بدول: السعودية والكويت والعراق وتركيا وبلغاريا وصربيا والمجر والنمسا ولخنشتاين وفرنسا ولوكسمبورج وبلجيكا وهولندا وبريطانيا وألمانيا والتشيك وبولندا ولتوانيا ولاتفيا -وإستونيا وفنلندا والنرويج والسويد والدنمارك وأندورا وإسبانيا والبرتغال والمغرب وإيطاليا ورومانيا والبوسنة والهرسك وكرواتيا ومونتريغو وكوسوفو وألبانيا ومقدونيا واليونان وسلوفاكيا وسلوفينيا وموناكو وسويسرا.

وقال النهدي لـ “أريبيان بزنس”: “كانت هذه الرحلة حلما أصبح حقيقة، كنت أرغب في تجربة الثقافات المتنوعة والتعرف على أشخاص جدد وتقدير جمال عالمنا بشكل مباشر”.

وأضاف: “لقد أجريت صيانة مسبقة للسيارة لتجنب الأعطال على الطرق خططت لهذه الرحلة جيدا من خلال التحقق من المتطلبات التي سأحتاجها لعبور الحدود البرية في كل بلد.. كانت تجربة مثيرة”.

ويكمل النهدي: “على الرغم من الرحلة كانت صعبة ومكلفة، إلا أنني كنت مصمما على إكمالها، كنت أرتدي الزي الإماراتي التقليدي وكنت أخبر الناس بأنني من تلك البلاد”.

ويرى النهدي أنه تمكن من إعطاء صورة إيجابية عن وطنه دولة الإمارات في جميع البلدان التي زارها.

وخلال الرحلة، واجه النهدي العديد من التحديات، من بينها الطقس القاسي والتنقل بين التضاريس الأجنبية.

وأوضح النهدي أن أصعب المواقف في الرحلة هي المسافة بين شمال وجنوب النرويج حيث كان الطريق عبارة عن منحدرات واستغرق 5 أيام.

وأضاف: “على الحدود التركية العراقية، اضطررت إلى الانتظار لمدة ساعات عند معبر إبراهيم الخليل”.

قوة جواز السفر الإماراتي

وشدد النهدي على أن قوة جواز السفر الإماراتي مكنته من عبور الحدود إلى مختلف البلدان دون مشاكل.

وقال: “كنت فخورا بجواز سفر بلادي لأنه مكنني من دخول العديد من البلدان بدون تأشيرة، لقد جعل جواز السفر الإماراتي رحلتي أسهل بفضل قيادتنا الرشيدة، إنه أقوى جواز سفر في العالم”.

دعم السوشيال ميديا

وعن ردود الأفعال قال النهدي: “حظيت باهتمام ودعم واسع النطاق على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تابع الناس تحديثاتي عبر حساباتي ودعموني في كل خطوة على الطريق”.

وواصل النهدي: “لقد شعر الناس بسعادة غامرة لرؤية السيارة الجميلة مع لوحة ترخيص أبو ظبي وصورة المغفور له الشيخ زايد على جسم السيارة”.

وواصل: “كانوا يلتقطون الصور مع السيارة ومعي، كان من دواعي سروري مشاهدة حب الناس”.

وأشار إلى أن الفرح ليس عندما تصل إلى وجهتك أو النقطة النهائية، بل في الرحلة ذاتها.

أفضل ضيافة

وقال إن أفضل لحظاته كانت في العراق حيث تغلب عليه كرم الضيافة منذ اللحظة التي عبر فيها الحدود في البصرة إلى بغداد وعلى طول الطريق إلى أربيل في الشمال.

وتابع: “كان الشعب العراقي لطيفا جدا معي في الرحلة، إنهم أكثر أمة مضيافة التقيتها، كانوا يرحبون بنا بمجرد أن رأوا الزي الوطني الإماراتي وعرفوا أننا من الإمارات العربية المتحدة”.

وقال: “كانوا يدعونني إلى منازلهم لتناول طعام الغداء أو العشاء، حتى أنهم رفضوا جمع المال للوقود في محطات الوقود بمجرد أن عرفوا أنني إماراتي هذا الكرم لا يمكن رؤيته إلا في العراق”.

ويطمح النهدي الوصول إلى كل قارات العالم بسيارته وسوف يبدأ في ذلك بعد 5 شهور، بحسب قوله.

يذكر أن النهدي اصطحب في بداية رحلته مواطنه الإماراتي ذياب المنصوري، إلا أن الأخير زار فقط 14 دولة ولم يواصل الرحلة.