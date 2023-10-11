فريق التحرير by فريق التحرير

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4 مغامرين من الإمارات في رحلة استكشافية أوروبية على الدراجات النارية

فريق التحرير by فريق التحرير
4 مغامرين من الإمارات في رحلة استكشافية أوروبية للدراجات النارية

مجموعة من أربعة شباب من الإمارات تجمعهم الصداقة أكملو رحلتهم المثيرة على الدراجات النارية التي أمتدت لــ 21 يوماً عبر عدة دول أوربية، هذه الرحلة إن دلت فإنها تدل على روح المغامرة وحسن النية عند الشباب في الدولة.

سعيد الجناحي و يوسف الحمادي وعمران أهلي ومبارك عريدات قاموا باستكشاف 17 مدينة بجولة أقل مايقال عنها ساحرة وآسرة الجمال، هذه المدن هي: أمستردام، بروكسل، كاليه، كولونيا، كومو، فلورنسا، فرانكفورت، غروسغلوكنر، إنترلاكن، ليوبليانا، لندن، ميلانو، ميونيخ، نانسي، باريس، بيزا، البندقية، وزيل أم سي. وامتدت رحلتهم إلى تسعة بلدان مختلفة، بما في ذلك النمسا .وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وسلوفينيا وسوازيلاند والمملكة المتحدة.

حظي هؤلاء الفرسان الإماراتيون بتجربة لا تنسى طوال فترة رحلتهم الملحمية حيث نشروا الفرح وأقاموا علاقات دائمة مع الأشخاص الذين التقوا بهم في رحلتهم.

لقد مثلوا الإمارات بكل فخر وعلى أكمل وجه، وجسدوا الدفء وكرم الضيافة، ما ترك انطباعاً إيجابياً عن وطنهم في كل مدينة زاروها ذكريات العزيزة، وتعزيز النوايا الحسنة بين الأمم.

لم تُظهر الرحلة فقط الروح الرياضية و المغامرة التي يتمتعون بها فحسب، بل كانوا أيضا كسفراء لدولة الإمارات، ما يعكس قيم الأمة المتمثلة في الصداقة والوحدة على المسرح الدولي.

وأثبتت مغامرتهم الرائعة أن الطريق المفتوح يمكن أن يسد الفجوات الثقافية ويعزز الروابط ويخلق صورة عالمية إيجابية لدولة الإمارات.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...