مع وصول الدولار لـ 70 جنيه مصري ملياردير يحذر من التلكؤ في تعويم العملة المصرية

مع اقتراب سعر الدولار من 70 جنيها مصريا أمس حذر رجل الأعمال المصري الملياردير نجيب ساويرس، الاثنين، من التأخير في البت ومواجهة أزمة ازدواجية سعر الصرف في مصر .
و انتقد الملياردير المصري نجيب ساويرس التأخير في تفعيل تخفيض قيمة الجنيه الذي طال انتظاره، مما يشير إلى أن السلطات تواكب سعر السوق السوداء المتصاعد لإنهاء النقص المزمن في العملة الأجنبية في البلاد.
ساويرس نشر في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” قائلا إن تأجيل الإصلاحات “كارثة ستزيد من حجم الوضع الحرج الذي نعيشه”. وانخفض الجنيه المصري في السوق الموازية إلى 68-70 جنيها للدولار في الآونة الأخيرة. يوما، مما جعله أضعف بأكثر من 50% من المعدل الرسمي البالغ نحو 30.9.
ويواصل الجنيه المصري تراجعه أمام العملة الأميركية التي تعاني الأسواق من شحها ليصل إلى أدنى مستوى له عند 69 جنيها للدولار في تعاملات أمس الاثنين.
المنصة المصرية “الصرف اليوم” على الإنترنت (خاصة) أوردت أن سعر صرف الدولار الأميركي بالسوق الموازية “السوداء” في تعاملات الاثنين بلغ 69 جنيها، وهو أدنى مستوى تاريخي للعملة المصرية، بينما يبلغ السعر في السوق الرسمية 31 جنيها، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.