مع فالي إي، عبارة واحدة بصوتك تكفي لتوليد كتاب صوتي وكأنك تقرأه

يمكن لـ أداة الذكاء الاصطناعية فالي إي VALL-E من مايكروسوفت محاكاة أي صوت من عينة صوتية قصيرة ويمكنه أيضًا الحفاظ على “عاطفة المتحدث وبيئة الصوت ويكفي تسجيل عبارة واحدة تنطقها ليتم توليد نصوص كتاب أو حديث مطول بصوتك”.

وعرضت مايكروسوفت مؤخرا أحدث أبحاثها في مجال الذكاء الاصطناعي لتحويل النص إلى كلام باستخدام نموذج يسمى فالي إي VALL-E يمكنه محاكاة صوت شخص ما من عينة صوتية مدتها ثلاث ثوانٍ فقط. ويتماثل في الصوت الاصطناعي المولد شدة وجرس الصوت الأصلي كما يطابق أيضًا النغمة العاطفية للمتحدث مع المحافظة على الأصوات المحيطة.

ومع قائمة طويلة من الاستخدامات الممكنة لتحويل النص إلى كلام تبرز أيضا مخاوف مثل التزييف العميق ومخاطر إساءة الاستخدام ولذلك فإن مايكروسوفت قررت عدم تقديم أداتها فالي إي VALL-E للمصادر المفتوحة لأنها ستكون بذلك قد أتاحت وسيلة لاستنساخ البصمة الصوتية للأشخاص بدون موافقتهم.

VALL-E هو ما تسميه مايكروسوفت “نموذج لغة الترميز العصبي”، وهو مشتق من ترميز الشبكة العصبية للضغط المدعوم بالذكاء الاصطناعي من شركة ميتا Meta المالكة لفيسبوك، و يولد الصوت من خلال إدخال النص مع عينات قصيرة من صوت لشخص يتحدث أي هو الموضوع المستهدف. في ورقة بحثية ، وصف الباحثون كيف قاموا بتدريب VALL-E على 60.000 ساعة من الكلام باللغة الإنجليزية من أكثر من 7000 متحدث في مكتبة Meta الصوتية LibriLight. ولكي يتم توليد صوت مطابق تمام لحديث الشخص الأصلي، يجري استخدام بيانات التدريب لاستنتاج ما سيكون عليه كلام المتحدث بمجرد إدخال النص المطلوب لتبدأ الأداة بتوليد صوت مطابق لقراءة النص بذلك الصوت.