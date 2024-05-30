بجذب 18.8 مليون سائح السعودية ترسخ مكانتها على الخارطة السياحية العالمية

أعلن في السعودية عن استعدادات كبيرة لموسم صيف السعودية بهدف جذب أكثر من 18.8 مليون سائح لأغراض الترفيه خلال شهور الصيف، وبهدف تحقيق مستوى إنفاق يقارب 40 مليار ريال. وعُقدت يوم أمس ورشة عمل جمعت منظومة السياحة السعودية بالشركاء من القطاع السياحي الخاص؛ بقيادة وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة وأحمد بن عقيل الخطيب، من أجل التعاون والتكامل لإنجاح وتميز برنامج صيف السعودية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق بذل وتوحيد الجهود الرامية لإنجاح المبادرات الوطنية بشكل عام، كما تأتي لرفع مستوى التنسيق بين كافة الأطراف المعنية لتعظيم المكتسبات وتحقيق مستهدفات برنامج صيف السعودية الذي انطلق مؤخراً في 7 وجهات سياحية، ويمتد حتى نهاية شهر سبتمبر القادم، ويضم 550 منتجاً سياحياً، و150 عرضاً خاصاً، تم تطويرها بالتعاون بين منظومة السياحة السعودية وشركائها من القطاع السياحي الخاص.

تمكين القطاع الخاص

وبهذه المناسبة صرح أحمد الخطيب وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة قائلاً: “يُعد القطاع السياحي الخاص شريكاً هاماً لتنفيذ وإبراز وإنجاح المبادرات والبرامج السياحية، ونحن هنا اليوم في ورشة عمل مشتركة من أجل تمكين ودعم القطاع الخاص، والعمل معاً لتحقيق مستهدفات القطاع السياحي ضمن رؤية السعودية 2030 الساعية لترسيخ مكانة السعودية على خارطة السياحة العالمية، إضافة للتعاون والتكامل مع شركاءنا لإبراز وإنجاح برنامج صيف السعودية تحت شعار “تراها”، وكافة المبادرات والبرامج السياحية”.

كما صرح فهد حميد الدين الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة قائلاً: “تستهدف الهيئة السعودية للسياحة جذب أكثر من 18.8 مليون سائح لأغراض الترفيه خلال شهور الصيف، ومستهدف الإنفاق 40 مليار، كما تسعى الهيئة لتمكين القطاع الخاص عبر توفير الموارد اللازمة، وإطلاق الحملات الترويجية المشتركة، والتعاون من أجل تطوير المنتجات المميزة والعروض والباقات والخصومات الجاذبة، ومن أجل تحفيز شركاءنا على الإبداع والتميز والابتكار تم إطلاق جائزة الشركاء لبرنامج صيف السعودية”.

حملة “تراها علينا”

وأعلنت الهيئة السعودية للسياحة أمس عن انطلاق الحملة الترويجية “الضريبة تراها علينا” في 10 يوليو 2024، وتستمر على مدى شهر كامل، حيث سيقدم الشركاء المشاركون في الحملة خصومات بقيمة 15%. سيتم إعلان قائمة الشركات المشاركة في 20 يونيو القادم، مع مزيد من المعلومات عن المفاجآت والباقات والخصومات المنتظرة. وكشفت الهيئة السعودية للسياحة في التاسع عشر من شهر مايو الجاري عن برنامج صيف السعودية تحت شعار “تراها” في 7 وجهات سياحية هي عسير والباحة والطائف والرياض والعلا والبحر الأحمر، بجانب عروس البحر الأحمر، ويمتد البرنامج حتى نهاية شهر سبتمبر القادم ويضم 550 منتجاً سياحياً، و150 عرض خاص.