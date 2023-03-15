أفادت تقارير سعودية عدة أنه مع اقتراب شهر رمضان المبارك بدأ سيناريو وموجة هروب العاملات المنزليات (الخادمات) في المملكة العربية السعودية وذلك “للبحث عن زيادة في رواتبهن”.

وذكرت صحيفة “سبق” الإلكترونية إن هروب الخادمات يأتي بعد عدة إغراءات تصل للخادمة سواء من بعض الأسر الأخرى أو من أشخاص آخرين يتاجرون في هذا الشيء.

لماذا يهربن؟

قال الأخصائي الاجتماعي مشعل الشاعر، للصحيفة المحلية، إن موضوع هروب العاملات المنزليات هو من شقين؛ الأول يتعلق بالأسرة التي استقدمت العاملة من حيث عدد أفراد الأسرة، بالإضافة إلى حجم المنزل وأيضاً عدم إعطائها أوقاتاً للراحة أو تحديد المهام والساعات التي يجب أن تعمل بها خلال اليوم.

وأوضح “الشاعر” أنه قد تتعرّض العاملة المنزلية من خلال أفراد الأسرة إلى بعضٍ من العنف اللفظي عند عدم فهمها المهام المطلوبة، وهذا الأمر غير شائع لدينا في المجتمع السعودي، حيث إن كثيراً من الأسر تحتوي العاملة من اليوم الأول وتتم معاملتها كأحد أفراد الأسرة.

وأضاف أن الشق الثاني، وهو الشائع، أن العاملة تعمل بشكلٍ منفصلٍ بساعات محدّدة مقابل عائد مالي أكبر، حيث يتجاوز دخلها خلال فترة شهر رمضان أكثر من ثلاثة آلاف ريال (800 دولار).

وذكرت الصحيفة أن الأعمال المنزلية مرهقة لربة الأسرة خلال شهر رمضان، وأنه “ويتم استغلال ذلك من قِبل العاملة، إما بطلب زيادة في راتبها وإما بترحيلها إلى موطنها، وقد ترضخ الأسرة لمطالب العاملة لهذه الأسباب”.

كاريكاتير

نشرت صحيفة “مكة” المحلية أمس الثلاثاء لوحة كاريكاتير بعنوان “موجة هروب للخادمات قبيل رمضان” دون أن تنشر أي معلومات إلى جانب اللوحة التي يشير رسامها عبدالله جابر إلى إرضاء العاملة المنزلية من قبل ربة المنزل السعودية بالأموال.

حمى هروب الخادمات

قال موقع “أخبار24” الإخباري في تقرير مطول أمس الثلاثاء” عصابة تخطط، وعاملة تلي عاملة، وعميل متضرر هذا واقع مكتسح منذ سنوات، ولكن يشع نوره قُبيل رمضان هل الجشع هو السبب؟ أم ضغط العمل؟”.

وأضاف الموقع المحلي إن الموضوع أصبح متشعباً ومرهقاً.. عصابة تديرهن بصورة غير نظامية، وعنوانها الأول الإتجار بالبشر، لكسب المال بطريقة مخالفة.. وأسر بحاجة لعاملة تضطر لقبولهن، ودوامة الهروب تستمر بذلك.

وقال أبو خالد وهو كفيل عاملة أوغندية هربت من المنزل قبل أيام في الرياض بعد أن توجه للمكتب الذي أخلى مسؤوليته وطلب منه رفع بلاغ للشرطة “أمضت العاملة لدينا سنة وتسعة أشهر، ولم يتبق لها سوى ثلاثة أشهر لانتهاء عقدها، لكنها هربت بعد أن كانت أكثر هدوءاً وعزلة حتى عن العاملة الأخرى التي لدينا”.

وأضاف إن اللافت أنها لم تقم بتحويل مرتبها لآخر شهرين على غير المعتاد، ولم تطلب زيادة في راتبها، ولكن كانت تستخدم الجوال بشكل مستمر، ولديها قروبات لعاملات من ذات الجنسية.

وأوضح أن عاملته أثناء هروبها كان في انتظارها سيارة في الشارع المقابل، إذ شاهد ركوبها تلك السيارة عبر كاميرات المراقبة.

وأضاف أن هذه العاملة التي تتقاضى 3900 ريال للشهر الواحد قبل رمضان، ولكن قبل هروبها بأيام وجهت سؤالاً للأسرة: هل في شهر رمضان تدفعون للشركة مبلغاً أعلى لزيادة راتبي؟

وقالت أم محمد إنها استقدمت عاملة إندونيسية، وقبل انتهاء عقدها بيومين هربت، الغريب أنها كانت تقول لنا إنها لا تريد العودة لمقر إقامتها، وترغب في التجديد، لكن كان إيهاماً لنا حتى تزيل قلق هروبها.

وأكدت أن العاملة لم تسرق شيئاً، بل قامت بأخذ الإقامة من الغرفة وهربت في صباح اليوم الثاني.

وقال الموقع في تقريره إنه تتبع في وقت سابق طريقة تشغيل الخادمات الهاربات، في محاولة للتصدي للظاهرة، وذلك من خلال الحديث مع سمسارة من جنسية آسيوية، والتي قالت إنها توفر الخادمات من الجنسيتين الكينية والأوغندية في مدينتي الرياض والدمام، مقابل عمولة مادية تُقدر بـ 250 ريالاً (66 دولاراً) لكل خادمة.

عاملات منزليات في السعودية

أسباب هروب الخادمات قبل شهر رمضان

قال المستثمر السعودي في قطاع الاستقدام عبد المجيد الجريسي، في تصريحات لصحيفة “المدينة” المحلية قبل أكثر من سنة، إن زيادة الطلب والإغراءات المالية من أهم أسباب هروب الخادمات مع اقتراب شهر رمضان.

وأوضح الجريسي أنه “قبل رمضان يكون الإقبال على العاملات المنزليات أكبر، والسماسرة يحاولون تهريب العاملة من خلال إغرائها وهو ما يعتبر من الإتجار بالبشر، لكن هذا العام مع الأنظمة التي صدرت منها مكافحة التستر وعقوباته ستنخفض تلك الظاهرة كثيراً”.

وأضاف أن “الدولة جادة في هذا الأمر سعيا لخلق بيئة عمل نظيفة، مشيرا إلى أنه الآن أصبحت نسبة الوعي بالمجتمع السعودي عالية.. لا أتوقع أن هناك عائلة سعودية تستقبل خادمة هاربة مخالفة للأنظمة لا يعرف عنها أي خلفية”.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع البنك المركزي السعودي وشركة نجم لخدمات التأمين بدأوا، في فبراير/شباط الماضي، في تطبيق قرار التأمين على عقد العمالة المنزلية بشكل تجريبي غير إلزامي، عبر منصة “مساند” المعنية باستقدام العمالة، وذلك بهدف ضمان حفظ حقوق صاحب العمل والعامل.