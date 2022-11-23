مع اقتراب “الجمعة السوداء”..دليلك لتجنب النصب والاحتيال

يشهد العالم خلال الأيام المقبلة أحد أكبر مواسم التسوق السنوية والذي يطلق عليه “الجمعة السوداء” أو “البلاك فرايداي” التي تكون في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر، وفي هذا التوقيت تنتشر متاجر البيع بالتجزئة، التي تشهد رواجا من المتسوقين الساعين للحصول على أفضل الخصومات.

كيف تتجنب النصب والاحتيال في الجمعة السوداء؟

وعلى الرغم من أن بعض المتسوقين يفضلون التسوق من المتاجر مباشرة، إلا أن البعض الآخر يفضل التسوق عبر الإنترنت ما يجعله عرضة للنصب والاحتيال عبر عدد من المنصات الكبيرة مثل أمازون ونون وشين، وغيرها.

ويقول “أشرف كحيل“، المدير الإقليمي لشركة “ميتا” في المجموعة الدولية، في تعليق عبر البريد الإلكتروني:

“يجب أن ينتبه المستهلكون جيدا.. يستغل المحتالون المناسبات لإطلاق حملات تستهدف خداع العملاء“.

كيف تعرف أنك عرضة للنصب من محتالي الإنترنت؟

إذا طلب المحتالون منك هذه المعلومات، فاعلم أنك قد تكون مستهدفا، فما هي:

اسم المستخدم

كلمة المرور

معلومات عن بطاقة الدفع

ووفقا لـ”كحيل” فإنه يمكن تمييز الصفحات المزيفة عن الصفحات الحقيقية، حيث يضع المحتالون إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ مثل “فيسبوك” و”تويتر” “.

ويضيف أن المحتالين يستخدمون حيلا نموذجية مثل، خفض الأسعار، وتقديم الهدايا، مع التحذير من أن الوقت محدود لإجراء عمليات الشراء.

تحذير من هجوم إلكتروني وابتزاز لتجار التجزئة

يقول “عماد فهمي”، مدير هندسة النظم في الشرق الأوسط في نتسكوت لـ” أريبيان بزنس” إن محتالي الإنترنت يشنون هجوما إلكترونيا في يوم الجمعة السوداء على أنظمة تجار التجزئة، لتهديدهم بتعطيل الخدمات وابتزازهم لكي يدفعوا مقابل إيقاف الهجوم.

ولتجنب مثل هذه الهجمات، ينصح فهمي الشركات بالاستثمار في التقنيات الشاملة التي يمكنها مكافحة التهديدات السيبرانية.

تحديد عملية الاحتيال

وقدم “بريان تشابل”، رئيس استراتيجية الأمن في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ في بيوند ترست عبر “أريبيان بزنس” بعض النصائح التي يجب تذكرها عند التسوق عبر الإنترنت:

إذا تلقيت رسالة بريد إلكتروني لم تكن تتوقعها مع عرض رائع، فكن أكثر يقظة عند التفكير في النقر على أي رابط.

تفحص الروابط والبريد الإلكتروني للمرسل.

راقب الأخطاء الإملائية البسيطة.

الانتقال إلى موقع البائع على الويب بدلا من استخدام الرابط الموجود في البريد الإلكتروني.

التحقق من البائع على محرك البحث، وقراءة التعليقات التي تركها الزبائن السابقون.

التأكد مما إذا كان البائعون قد ردوا على تعليقات الزبائن لأن ذلك يعد علامة جيدة على وجود شركة نشطة وشرعية.

كما نصح “تشابيل” بعدم الدفع عن طريق التحويل المصرفي ما لم يكن البائع معروفا. وقال: “تقدم بطاقات الائتمان والخصم، وكذلك باي بال، طرقا لاسترداد أموالك إذا تم خداعك“.

ما الذي يدفعك للتسوق في الجمعة السوداء؟

مع كل هذه التحذيرات والتخوفات، إلا أن هناك من يصر على التسوق والشراء في مثل هذه المناسبات، وهو ما يطلق عليه الشراء لمجرد الشراء، وفي عن هذا يقول “كريستيان بورست”، كبير مسؤولي التكنولوجيا في “فيكترا آي”، إن مواسم التسوق مثل “البلاك فرايداي” أو “الجمعة السوداء” تثير بعض المشاعر الأساسية للإنسان، الذي لا يريد أن أن يضيع مثل هذه الفرصة للشراء.

وقال “بورست” لـ“أريبيان بزنس” إنه بسبب بيع المنتجات بأسعار منخفضة، يمكن للمستهلكين أن يشعروا بالتوتر، لكنه يؤدي أيضا إلى تحفيز روح المجازفة في داخل كل إنسان، مضيفا: “في النهاية، يمكننا مكافأة أنفسنا إذا قمنا بصفقة جيدة.. من لا يريد أن يشعر بالرضا، خاصة في مثل هذه الأوقات، عندما يواجه العالم تغييرات جذرية “.