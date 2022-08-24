مع احتفالات اليوم الوطني السعودي، عودة مهرجان موسيقى أزِمث إلى العلا

تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني السعودي، تعود فعالية أزِمث، إحدى أولى المهرجانات الموسيقية في المملكة إلى العُلا في الفترة بين 22 إلى 24 سبتمبر 2022 للإحتفال بوحدة عقول الشرق والغرب وذلك من خلال الموسيقى والفن.

سيقام الحدث في الوادي الصحراوي البديع الذي إستضاف مؤخرًا معرض صحراء X العُلا 2022، حيث لاتزال بعض الأعمال الفنية في الموقع، مما سيوفر لضيوف أزِمُث فرصة الاستمتاع بمجموعة متنوعة من أشكال الفنون وسط إحدى المعالم الطبيعية الخلابة في العُلا.

إنطلقت فعالية أزِمُث لأول مرة عام 2020 وشهدت نهاية الموسم الثاني الناجح لشتاء “طنطورة، وكان من بين نجوم الموسيقى العالمية الملحن الفرنسي ورائد الموسيقى الإلكترونية “جان ميشال جار”، مع مشاركة العديد من نجوم الموسيقى مثل “ذا شينسموكرز” و”تيني تيمباه”. كما تم تقديم طعام على مستوى عالمي تحت إشراف العديد من نجوم الطهي أمثال الشيف البرازيلي “أليكس اتالا” بالإضافة إلى الشيف “جيريمايا ستون” والشيف “فابيان فون هاوسكي فالتيرا” القادمين من نيويورك.

تعود فعالية أزِمُث هذا العام بنهج جديد، حيث تم جمع أفضل منسقي الموسيقى المشهورين محلياً جنبًا إلى جنب مع نجوم الموسيقى العالميين للإحتفال بمزيج الثقافات وتعزيز الحوار المستمر بين الشرق والغرب. سيبدأ الحدث مساء الخميس 22 سبتمبر وينتهي بعد حفلات الغروب يوم السبت 24 سبتمبر، أي حتى الساعات الأولى من يوم الأحد 25 سبتمبر.

ونظراً لأن الفعالية ستقام خلال عطلة العيد الوطني السعودي، يمكن لسكان المملكة الإستفادة من عطلة نهاية الأسبوع الطويلة والإستمتاع بدرجات الحرارة المنخفضة والمناظر الطبيعية الخلابة في العُلا لقضاء الوقت مع الأصدقاء والعائلة في هذا الحدث المميز.

وخلال فترات الفعالية، يمكن لحضور أزِمُث إختيار الإسترخاء في مناطق مختلفة داخل الموقع حيث سيكون هناك مجموعة من الأطعمة والمشروبات اللذيذة والموسيقى والفن وأنشطة الترفيه.

وبين حفلات الشروق والغروب، يمكن للزوار إستكشاف كل ما تقدمه العُلا من خلال زيارة المواقع التراثية، بما في ذلك موقع التراث العالمي الشهير لليونسكو في الحِجر، أو تجربة بعض المغامرات الخارجية في العُلا مثل حبل الزيبلاين، والهبوط من قمم الجبال، وتسلق الصخور، وتجربة فعاليات الإثارة لفيا فيراتا وهاموك الوادي، حيث تُعد أنشطة المغامرات في العُلا مثالية للمبتدئين أو المحترفين على حد سواء وتُعتَبَر طريقة فريدة للاستمتاع بروعة المناظر الطبيعية المبهرة لوديان الصحراء.

تتوفر أيضًا خدمة تأجير الدراجات في ملتقى الدراجين أو مسارات المشي لمسافات طويلة بين المناظر الطبيعية الخلابة والمناطق المحيطة بمحميات العُلا الطبيعية.

أما لمحبي الراحة والاسترخاء، فيوفر مركز العافية “ثُريا” في منتجع هابيتاس العُلا فرصة لتجارب العافية والاسترخاء، كما يمكن للمقيمين في منتجعي شادن وهابيتاس الاسترخاء بجانب المسابح في كلا المنتجعين والاستمتاع بمناظر الصخور والجبال الرائعة.

كما تتوفر خيارات متنوعة من الطعام خارج موقع الحدث مع تجارب الطهي في العديد من مطاعم بلدة العُلا القديمة أو مطاعم الجديدة، أو في منتجعات العُلا.

أزِمُث هي أولى الفعاليات المميزة في تقويم أحداث ومهرجانات لحظات العلا لهذا العام. تصادف هذه الفعالية إطلاق تقويم لحظات العُلا المليء بالمهرجانات والفعاليات المتنوعة. ونظراً لأهمية الفعالية، سيتم الإعلان عن قائمة الفنانين والموسيقيين يوم الخميس 1 سبتمبر 2022 على الشاشات الكبيرة في بوليفارد رياض سيتي، مع مفاجأة كبيرة تنتظر زوار البوليفارد. كما يمكن معرفة قائمة الفنانين على قنوات “لحظات العُلا ” @alulamoments على جميع مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال موقع experiencealula.com.

ستتوفر التذاكر وباقات السفر ومعلومات عن الرحلات الجوية وأماكن الإقامة في العُلا خلال فترة فعالية أزِمُث على موقع experiencealula.com إعتبارًا من الأول من سبتمبر.