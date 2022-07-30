معمل “هاليبرتون” في السعودية يبدأ تصنيع الدفعة الأولى من المواد الكيميائية

أعلن جيف ميلر رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة “هاليبرتون” أن الشركة نجحت خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي في تصنيع الدفعة الأولى من المواد الكيميائية في معمل التفاعل الكيمائي المختص بأعمال الطاقة وتصنيع المواد الكيميائية المتخصصة في حقول النفط في منطقة البلاسكيم في الجبيل في المملكة العربية السعودية.

وقال في كلمة تعليقاً على أرباح الشركة للربع الثاني من العام 2022 أن “معملنا الجديد للتفاعل الكيميائي في المملكة العربية السعودية في طريقه لتحقيق أهدافه المتزايدة”.

وكانت شركة هاليبرتون قد دشنت في آذار/مارس الماضي معمل التفاعل الكيمائي في الجبيل على مساحة 14 هكتاراً باستثمارات بلغت 350 مليون ريال.

وتعمل الشركة على تسريع إنتاج الجيل التالي من الحلول الكيميائية المتخصصة وتدعم الابتكار داخل المملكة، وقد طورت سلسلة التوريد الخاصة بها داخل المملكة إلى 91% من خلال علاقاتها مع أكثر من 400 بائع.

وبين أن معمل شركة هاليبرتون يقدم للتفاعل الكيميائي الجديد فرصة للقوى العاملة المحلية لتعلم المزيد من المهارات المتقدمة والمشاركة في أعمال ذات قيمة أعلى.

وتوقع التأهيل المسبق للمشاركة في المناقصات المستقبلية لشركة “أرامكو السعودية”.

وقال إن “هاليبرتون” حققت شركة رقماً قياسياً عالمياً جديداً، وهو حفر أطول بئر على الإطلاق على عمق 50 ألف قدم خلال يونيو الماضي لأحد العملاء في الشرق الأوسط بفضل تقنيات الحفر المتقدمة.