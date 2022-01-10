معظم أسواق الأسهم الخليجية ترتفع اقتداء بالنفط

(رويترز) – ارتفعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج في أوائل المعاملات اليوم الاثنين اقتداء بالمكاسب التي حققتها أسعار النفط إذ طغى اضطراب الإمدادات في قازاخستان وليبيا على المخاوف الناجمة عن الزيادة السريعة في الإصابات بكوفيد-19 لانتشار المتحور أوميكرون. وصعد مزيج برنت الخام 16 سنتا أي 0.2 في المئة إلى 81.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 0406 بتوقيت جرينتش بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا أي 0.2 في المئة إلى 79.05 دولار للبرميل. وارتفع مؤشر تداول الرئيسي في السوق السعودية 0.3 في المئة بفضل صعود أسهم القطاع المالي إذ زاد مؤشر البنك الأهلي السعودي أكبر بنوك البلاد 0.6 في المئة وصعد مصرف الراجحي 1.1 في المئة. وفي دبي زاد المؤشر الرئيسي 0.5 في المئة بدعم من ارتفاع سهم إعمار العقارية القيادي واحدا في المئة وسهم بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك الإمارة 0.8 في المئة. وقالت إعمار الأسبوع الماضي إنها ستبني مركزا تجاريا في سريناجار المدينة الرئيسية في ولاية جامو وكشمير الهندية في إطار استثمارات الإمارة في الولاية. وارتفع مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية 0.1 في المئة مواصلا مكاسبه للجلسة السادسة على التوالي بفضل صعود سهم مسيعيد للبتروكيماويات 0.1 في المئة وسهم صناعات قطر 0.3 في المئة. وهبط مؤشر سوق أبوظبي واحدا في المئة مواصلا خسائره للجلسة السادسة على التوالي تحت وطأة هبوط سهم بنك أبوظبي الأول أكبر بنوك البلاد 0.7 في المئة.

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