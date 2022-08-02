معرض نيوم “ذا لاين” يقدم 50 جولة يومياً للزوار في معايشة للحياة العصرية

أطلق معرض نيوم لمدينة المستقبل “ذا لاين” فعالياته، مقدماً لزواره 50 جولة يومياً في معايشة للحياة العصرية بتصميماته المعمارية وعروضه الهندسية للمدينة المبتكرة، وذلك في مقره بـ”جدة سوبردوم”؛ ويستمر حتى 14 آب / أغسطس الحالي.

وخصص المعرض لزواره مرشدين باللغتين العربية والإنجليزية لتعريفهم بمعالم وإمكانات “ذا لاين” المعمارية والهندسية، والوقوف عن قرب على فكرة التصاميم بشكل مباشر. كما يفتح المعرض أبوابه مجاناً للزائرين، حيث يمكن حجز التذاكر عبر تطبيق “هلا يلا” للفعاليات على الرابط: https://halayalla.com/sa-ar/experiences/jeddah/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6/neom-the-line-exhibition.



ويفتح المعرض أبوابه للزوار يومياً من 10 صباحاً حتى 11 مساءً؛ لإتاحة الفرصة للاطلاع على تصاميم مدينة المستقبل “ذا لاين” بمقومات فريدة تجعلها نموذجاً عالمياً لما يجب أن تكون عليه مدن المستقبل، التي تتمحور حول الإنسان، وتتناغم مع الطبيعة، حيث يبلغ عرضها 200 متر، وتمتد لـ170 كيلومتراً، بارتفاعٍ يبلغ 500 متر فوق سطح البحر.

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وسيحظى معرض نيوم لمدينة المستقبل “ذا لاين” بإقامته بعد محطته الأولى في جدة، في المنطقة الشرقية، ثم العاصمة الرياض. فيما ستُبنى المدينة على مساحة لا تتجاوز 34 كيلومتراً مربعاً، حيث ستسهم هذه المساحة الصغيرة مقارنة بالمدن الأخرى في المحافظة على 95% من أراضي نيوم للطبيعة، كما ستتسع لنحو 9 ملايين نسمة، وهو أمر غير مسبوق تماماً في مدنٍ بهذا الحجم.

كما تعكس تصاميم مدينة “ذا لاين” ما ستكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلاً في بيئة خالية من الشوارع والسيارات والانبعاثات، وتعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، مما يجعل صحة الإنسان ورفاهيته أولوية مطلقة، بدلاً من أولوية النقل والبنية التحتية كما في المدن التقليدية.