معرض خطوة للتوظيف.. دعوة لاستقطاب أفضل الكفاءات بالسعودية

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية عن مشاركتها في معرض خطوة للتوظيف، الذي انطلق في الرياض، كشريك للحماية التأمينية للموظفين والباحثين عن العمل.

وتهدف المؤسسة من خلال مشاركتها في المعرض إلى الالتقاء بالزوار والباحثين عن العمل والتوعية بأدوارها في تقديم الحماية التأمينية للموظفين والمزايا والمنافع التأمينية التي تقدمها لكافة العملاء.

كما تسعى المؤسسة من خلال مشاركتها في المعرض إلى استقطاب أفضل الكفاءات في مختلف التخصصات، وفقاً لـ “واس”.

وتنظم المؤسسة على هامش المعرض ورش عمل حول تهيئة المقبلين على سوق العمل وشرح نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية وأهم وأبرز الخدمات الإلكترونية لعملاء المؤسسة.

ودعت المؤسسة المهتمين زيارة جناحها في المعرض والتعرف عن قرب على طبيعة عملها في مجال الحماية التأمينية، والتعرف على جديد منتجات وخدمات المؤسسة، وزيادة الوعي حول أنظمة التأمينات الاجتماعية والمنافع التأمينية.

معرض خطوة للتوظيف يوفر فرص عمل

وانطلقت النسخة التاسعة من معرض ومؤتمر “خطوة” للتوظيف، يوم الأربعاء، بعد نجاحه الباهر في النسخة الثامنة عام 2022، حيث نجح في جذب أكثر من 74 ألف باحث وباحثة عن عمل

ويشهد هذا الحدث مشاركة ورعاية أكثر من 70 جهة من القطاعين العام والخاص، حيث يتميز مؤتمر ومعرض “خطوة” بجمع أصحاب العمل والباحثين عنه والمحترفين في بيئة مهنية واحدة.