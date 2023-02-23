معرض توظيف 400 خريج في جامعة الإمارات للطيران

أقام عدد من أشهر العلامات التجارية في مجال الطيران أجنحةً في معرض التوظيف في جامعة الإمارات للطيران، لمنح الطلبة فرصاً للتواصل معها ومناقشة كل ما يتعلق بالمهن التي توفرها الصناعة.

وشاركت في الدورة الثالثة من معرض التوظيف شركات عملاقة تتضمن «مجموعة الإمارات»، «فلاي دبي»، «العربية للطيران»، «إيرباص»، «دبي لمشاريع الطيران الهندسية»، «لوفتهانزا تكنيك»، «ثاليس» «سي إيه ئي» الكندية، «الملكية لصيانة الطائرات»، «رويدر»، «سكاي ون»، «فالكون لخدمات الطيران»، و«دناتا للخدمات اللوجستية”.

وجال نحو 400 من الخريجين الجدد وطلبة الجامعة على أجنحة المعرض واغتنموا الفرصة لمقابلة ممثلي الشركات واكتشاف عالم العمل في مجال الطيران.

وقال الدكتور أحمد العلي، نائب رئيس ومدير جامعة الإمارات للطيران: «لدينا تركيز كبير على الجمع بين الصناعة والأوساط الأكاديمية. ويمثل معرضنا للتوظيف منصة رئيسية للشركات وخريجينا، وكذلك للطلبة الحاليين للتواصل وإنشاء علاقات. كما يفتح عالماً من الفرص والمعرفة والمعلومات العملية والنصائح حول المهن المختلفة في مجال الطيران وخارجه. طلبتنا قادرون على الاستفادة من هذه الفرص والنصائح طوال حياتهم. ونظراً إلى أن هذا هو أول معرض للوظائف بعد الجائحة، فقد كان الاهتمام بين طلبتنا وشركائنا في أعلى مستوياته على الإطلاق”.

وكانت جامعة الإمارات للطيران قد زودت سوق العمل، بعد حفل التخرج الثاني والثلاثين الذي أقيم مؤخراً، بِ474 من الخريجين المؤهلين عالياً، يمثلون 56 جنسية.

وتلعب جامعة الإمارات للطيران دوراً رئيسياً في تلبية الطلب المتزايد على متخصصي الطيران المهرة والمهنيين إقليمياً وعالمياً. كما تساعد الجامعة الشركات في تدريب وتطوير مهارات الموظفين ليكونوا في طليعة الاتجاهات والتكنولوجيا وقوى التغيير.

وأصبحت جامعة الإمارات للطيران، منذ تأسيسها في عام 1991، المؤسسة التعليمية الرائدة لدراسات الطيران في المنطقة. وحققت على مدى العقود الثلاثة الماضية تطوراً هائلاً في مرافقها وكلياتها ومواردها التعليمية والاعتمادات العالمية لدرجاتها العلمية، بما في ذلك اعتماد وكالة ضمان الجودة للتعليم العالي في المملكة المتحدة. كما توسع نطاق البرامج الأكاديمية للجامعة ليشمل مجموعة واسعة من برامج البكالوريوس والدراسات العليا والبحوث. وتوفر الجامعة برنامج تدريب عملي مدته ستة أشهر مع مجموعة الإمارات للطلبة الذين يظهرون أداء أكاديمياً عالياً.