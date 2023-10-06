معرض الصقور والصيد السعودي.. الأسعار والمواعيد وأرقام وحقائق

انطلقت فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2023، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي خلال الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر الجاري في مقره بملهم (شمال مدينة الرياض).

ومعرض الصقور والصيد السعودي الدولي، هو الأكبر من نوعه في المملكة والعالم، ويجمع كل ما يهتم بموروث الصقارة والصيد وأنشطة الرحلات البرية في فعالية ثقافية وترفيهية، وذلك حسب الموقع الرسمي لنادي الصقور السعودي، المنظم للمعرض.

ويقام المعرض على مساحة 38 ألف متر مربع، ويشمل معرض الصقور أكثر من 20 جناح و18 فعالية مختلفة، لكل المهتمين بالصقور والأنشطة البرية، أبرزها هي أجنحة لأغذية الصقور، وتقنياتها والمنتجات البيطرية والصيدلانية، وجناح لعرض وبيع أسلحة الصيد النارية والهوائية كأول منصة في المملكة لبيع الأسلحة والذخائر، وجناح بيع عدد وأدوات الرحلات البرية والبحرية والتخييم، وجناح للسيارات المعدلة والدراجات النارية والهوائية.

مواعيد معرض الصقور والصيد السعودي

ويفتتح المعرض أبوابه لجميع الزوار من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 11 مساءً، ويصاحب المعرض، إقامة مؤتمر دولي مصاحب للمعرض تحت شعار “معاً لاستدامة الصقور” يومي الأحد والاثنين القادمين (8 – 9 أكتوبر).

من عمق الحضارة نحيي روح الأصالة في #معرض_الصقور_والصيد_السعودي_الدولي 2023



مقر #نادي_الصقور_السعودي ? – ملهم ?

5 – 14 أكتوبر ?️ pic.twitter.com/uNqzaLdrnV — معرض الصقور والصيد السعودي الدولي (@SFC_ISFHE) October 3, 2023

حقائق وأرقام عن معرض الصقور والصيد السعودي

الدول المشاركة: 30 دولة

مدة المعرض: 15 يوما

الرعاة والشركاء: 35 راعي وشريك

أقسام المعرض: 15 قسم

فئات العارضين: 24 فئة

عدد العلامات التجارية المشاركة: 45 علامة تجارية

الشركات العالمية المشاركة في قسم الأسلحة: 65 شركة

الشركات المحلية المشاركة في قسم الأسلحة: 7 شركات

عدد ساعات التحضير: 1400 ساعة

عدد العاملين أثناء وبعد المعرض: 1200 عامل

العروض الضوئية في معرض الصقور والصيد السعودي

وارتفعت 1000 طائرة درونز أمام واجهة المعرض، لتشكِّل لوحات فنية ملونة بدقة عالية، الخميس، خلال أول العروض الضوئية في سماء المعرض.

ورسمت الطائرات 5 عروض مختلفة، نالت إعجاب زوار المعرض، بدايةً بصورة لصقرٍ فاردٍ أجنحته، لتتكون بعدها صورة صياد يطلق رصاصة نحو هدف محدد في إشارة إلى جناح الأسلحة، ثم شُكِّلت صورة لسيارة بمواصفات معدلة ترمز إلى أجنحة للسيارات المعدلة المستخدمة في البر وغيره، تلا ذلك شعار معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، واختتم العرض بشعار نادي الصقور السعودي.

عروض الأسلحة في معرض الصقور والصيد السعودي

جناح الأسلحة والصيد، هو جناح مخصص لكل المهتمين بمجال الأسلحة ورياضة الصيد، ويشارك بالمعرض 7 شركات محلية، و 65 عالمية متخصصة بهذا المجال، تقدم العديد من بنادق الصيد المختلفة.

وحسب الموقع الرسمي لنادي الصقور السعودي، يقدم المعرض عدد من العروض على بعض الأسلحة، أبرزها:

بندقية ” “KRISS VECTOR 9MM، بسعر 14.499 ألف، بدلا من 15.733 ألف ريال سعودي.

مسدس ” RUGER LCRX”، بسعر 5.750 ألف، بدلا من 13.685 ألف ريال سعودي.

بندقية خرازة سبطانة متينة بطول 18″ عيار 22LR موديل 7022 ماركة ROSSI البرازيلية، بسعر 3.4 ألف، بلاد من 4.561 ألف ريال سعودي.

بندقية بارك وست PW-P9، وهي أحد أشهر التصاميم من فئة الرشاشات قصيرة المدى، وعيار الـ 9 ملم، بسعر 9 آلاف، بدلا من 12.177 ألف ريال سعودي.

نسخة جديدة من #معرض_الصقور_والصيد_السعودي_الدولي 2023 تفتح لك أبوابًا جديدة في رحاب الموروث والأصالة✨??



4 – 11 م?

5 – 14 أكتوبر ?️

مقر #نادي_الصقور_السعودي ? ملهم ? pic.twitter.com/n5UGCHPzve — معرض الصقور والصيد السعودي الدولي (@SFC_ISFHE) October 5, 2023