معرض الرياض الدولي للكتاب.. 1800 دار نشر و200 فعالية

انطلق معرض الرياض الدولي للكتاب 2023 في رحاب جامعة الملك سعود، لمدة 10 أيام تحت شعار “وجهة ملهمة”، وبعدد فعاليات ثقافية يزيد عن 200، بمشاركة أكثر من 1800 دار نشر على امتداد 800 جناح.

وسيقام المعرض على مساحة 55 ألف متر مربع، كأكبر معرض للكتاب في السعودية، والأكبر عربياً من حيث تنوع البرنامج الثقافي والجلسات المعرفية التي يشارك فيها نخبة من المفكرين والمثقفين العرب.

وفتح معرض الرياض الدولي للكتاب أبوابه لجميع الزوار بداية من صباح الخميس الماضي، بدون تذاكر أو دعوات، وذلك للاستفادة من فضاء الثقافة والمتعة والفنون التي يزخر بها المكان.

وجامعة الملك سعود، هي أول مكان يحتضن أول معرض دولي للكتاب يقام في السعودية عام 1976.

معرض الرياض الدولي للكتاب.. الفرنسية وسلطنة عمان

ويشارك ما يزيد على 70 دار نشر فرنسية عبر مبادرة “الرياض تقرأ الفرنسية”، وعرض خاص لمخطوطات، ومقتنيات نادرة يفوق عددها 25 قطعة، ولوحات فنية.

وتحل سلطنة عُمان، ضيف شرف في الدورة الحالية في إطار الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع الشعبين الشقيقين، وتعكس التبادل والتعاون الثقافي بين المملكة وسلطنة عُمان، حيث تتضمن مشاركتها بجناح في قلب المعرض يحتضن كُتبًا ومخطوطات، وتمثيلًا لمكنونات ثقافتها الوطنية، إضافة إلى حضور عدد من رموز الثقافة العمانية، ومشاركة المواهب والمبدعين العُمانيين، وحضور دُوْرِ نشرٍ عُمانية تستعرض آخر نتاجها أمام أكثر من مليون زائر للمعرض.

وسيكون مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي “إثراء”، ضيفًا في معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، باعتباره الشريك الإبداعي للمعرض.

ويسعى المركز من خلال مشاركته الثامنة بالمعرض، إلى تسليط الضوء على أهم البرامج الثقافية التي يقدمها المركز، كونه وجهة ثقافية إبداعية على مستوى المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى نشر الوعي حول البرامج والمبادرات التي تقدمها مكتبة “إثراء” على وجه الخصوص وما توفره من كم هائل من المصادر والأدوات الرقمية، إلى جانب إظهار دورها البارز في دعم وتمكين المواهب في القطاع من خلال برنامج إثراء القراءة “اقرأ”، ومساراته المتنوعة ومبادرة إثراء المحتوى العربي.

مؤتمر الناشرين الدولي

ويُعقد على هامش المعرض “مؤتمر الناشرين الدولي” بدورة جديدة تبحث مستقبل نمو صناعة الكتاب، والتحديات التي تواجه سوق النشر، حيث حددت جمعية النشر السعودية يوم انعقاده في 4 أكتوبر، برعاية من هيئة الأدب والنشر والترجمة، ومشاركة نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين من قادة صناعة النشر، والناشرين الأفراد، والمؤلفين، وصنَاع المحتوى، والمتخصصين.

مؤتمر الناشرين الدولي أصبح فرصة دولية مهمة للناشرين تضمّها مدينة الرياض كل عام على هامش معرض الكتاب، بمشاركة دُوْر نشر لناشرين سعوديين، وعرب، وعالميين، فيما ستُخصَص المنصة للّقاءات الفردية بين الحضور والمتحدثين والمهتمين، لإقامة الأعمال والتواصل بينهم وتداول الحقوق بصناعة النشر.

أكثر من 200 فعالية خلال 10 أيام

وبفعاليات تستمر على مدى 10 أيام، يستعد البرنامج الثقافي بإثراء زواره عبر أكثر من 200 فعالية، منها: ندوات حوارية، وأمسيات شعرية يُحيِيها نخبة من شُعراء الفصحى، والنبطي، وورش عمل في شتى ميادين المعرفة، إلى جانب الرواة، وفعاليات متنوعة لتثقيف الطفل، وإثراء قدراته، وصقل مهاراته المعرفية في أجواء مليئة بالثقافة.

إضافةً لعروضٍ مسرحية سعودية ودولية، وحفلات موسيقية وغنائية، إلى جانب فعالية “حديث الكتاب” التي تستضيف نخبة من المفكرين والمؤلفين المؤثرين، في فعاليات تعكس جميع عناصر الثقافة ومكوناتها.

منصات توقيع الكتب

كما تحتضن أروقة المعرض، منصات لتوقيع الكتب باستضافة مجموعة من الكُتاب لتوقيع أحدث إصداراتهم وإهدائها إلى قرّائهم.

وخصص معرض الرياض الدولي للكتاب ركنا للمؤلف السعودي للنشر الذاتي، متيحًا بذلك الفرصة لعرض أكثر من 400 عنوان للمؤلفين السعوديين، حيث يتولى المعرض إدارة الركن، واستلام الكتب، وبيعها، والتحصيل، والمخالصات المالية وغيرها.

مسابقةً للإلقاء الشعري للأطفال لأول مرة

وينظم معرض الرياض الدولي للكتاب لأول مرةٍ هذا العام مسابقةً للإلقاء الشعري مخصصة للأطفال، ليستمتع الطفل بتجربة تعلم مهارات الكتابة الشعرية، وتقنيات الإلقاء، مما يعزز المهارات اللغوية والشخصية للطفل، ويصبح قادرًا على تحمل المسؤولية، ويسهم في اكتشاف المواهب وتنميتها.

وتم تخصيص منطقةً واسعة للطفل، وعددًا من الأجنحة الداعمة.

وتستمر جائزة المعرض التي تنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة، والمخصصة لدور النشر، وتغطي 5 فئاتٍ للتميز في النشر، وهي: الأطفال، والترجمة، والمنصات الرقمية، والمحتوى السعودي، وفئة عامة؛ لتأصيل دَوْرِ الناشرين في إثراء المحتوى الثقافي، حيث يُمنح الفائزون منحة ترجمة يقدمها شريك المعرض المجتمعي – شركة روشن للتطوير العقاري التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.

ويعد المعرض ثالث معارض الكتاب في المملكة لهذا العام، بعد معرضَي الشرقية، والمدينة المنورة، فيما تُنظِّم هيئة الأدب والنشر والترجمة معرضًا أخيرًا في مدينة جدة في موعده السنوي الدائم خلال شهر ديسمبر المقبل.