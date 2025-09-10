معرض إندكس السعودية 2025: منصة عالمية لدمج الهوية الثقافية بالابتكار في التصميم

يختتم غداً الخميس معرض إندكس السعودية 2025، وأطلق اليوم فعالية “ديزاين توكس”، وهي منصة حوارية تجمع خبراء التصميم العالميين والمحليين في الرياض. تهدف الفعالية إلى تسليط الضوء على مستقبل التصميم الداخلي في المملكة، مع التركيز على دمج الهوية الثقافية السعودية الأصيلة مع أحدث التوجهات العصرية والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. وتتوصا الفعالية لمدة ثلاثة أيام (من 9 إلى 11 سبتمبر) وتستضيف أكثر من 80 خبيراً عالمياً لمناقشة مواضيع حيوية مثل الاستدامة، وتصميم الفعاليات الكبرى (مثل إكسبو 2030 وكأس العالم 2034)، ودور التقنيات المبتكرة في القطاع. كما يؤكد منظمو المعرض على دوره المحوري في دعم المواهب المحلية وتعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين في مجال التصميم. معلومات إضافية. ويشارك في المعرض أكثر من 400 جهة عارضة من 33 دولة، ويقدم فعاليات مصاحبة مثل جولات “أحدث الصيحات” المتخصصة ومسابقة “نجوم المستقبل” لدعم طلاب التصميم السعوديين. وشهد اليوم الثاني من الفعالية إقامة جلسة حوارية بعنوان ’تصميم الفعاليات الكبرى مثل إكسبو 2030 الرياض وكأس العالم 2034 وغيرها‘. ويشارك في هذه الجلسة كريم سنغيز، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة إل دبليو كيه + بارتنرز. وتبرز في المعرض أجنحة دولية من فرنسا، وإيطاليا، والبرتغال، والبرازيل، وإسبانيا، وجنوب أفريقيا، والهند، وتركيا، وروسيا، والصين، وبلجيكا، وماليزيا، واليونان، والمغرب، والمملكة المتحدة. كما يكشف المعرض هذا العام الستار عن جولات أحدث الصيحات، وهي جولات متخصصة يقودها نخبة من الخبراء لإرشاد الزوار على أرض المعرض، وذلك بهدف مساعدة خبراء التصميم الداخلي والمهندسين المعماريين والمشترين وأصحاب المشاريع على استكشاف المنتجات والخدمات بذكاء وكفاءة أعلى. وتساعد هذه الجولات على ترسيخ مكانة معرض إندكس السعودية بوصفه الفعالية الأبرز في مجال التصميم الداخلي والتجهيز في المملكة.

ويستضيف المعرض مسابقة نجوم المستقبل بالتعاون مع منصة آركي نت. وتتيح المسابقة لطلاب التصميم السعوديين فرصة عرض مشاريعهم النهائية أمام قادة القطاع، كما تمنح الفائزين فرص تدريب عملي لدى أبرز الوكالات.