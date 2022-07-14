سامر باطر by سامر باطر

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معدل التضخم الأمريكي يتجاوز 9 بالمئة، الأعلى منذ 40 عاما

سامر باطر by سامر باطر

قفز تضخم أسعار المستهلك السنوي في الولايات المتحدة إلى 9.1 بالمئة خلال يونيو/حزيران الماضي صعودا من 8.6 بالمئة في مايو/أيار، بأعلى مستوى منذ 41 عاما، وتشير صحيفة الغارديان إلى أن ذلك نتيجة لتبعات جائحة كوفيد المستجد الذي دفع الحكومة الأمريكية لتقديم مساعدات بلغت 5 تريليون دولار.

وقال مكتب إحصاءات العمل الأمريكي في بيان، الأربعاء، إن التضخم الشهري في البلاد صعد بنسبة 1.3 بالمئة في يونيو الماضي، مقارنة مع ارتفاع بنسبة 1 بالمئة في مايو السابق له بحسب وكالة الأناضول.

وجاءت الزيادة واسعة النطاق، مدفوعة بارتفاع مؤشرات البنزين والمأوى والغذاء؛ إذ ارتفع مؤشر الطاقة بنسبة 41.6 بالمئة، وارتفع مؤشر البنزين بنسبة 59.9 بالمئة على أساس سنوي.

كما ارتفعت أسعار الغذاء خلال يونيو بنسبة 10.4 بالمئة على أساس سنوي وهي الأعلى منذ فبراير/شباط 1981، بينما صعدت أسعار النفط الخام بنسبة 98 بالمئة على أساس سنوي.

وذكر مكتب إحصاءات العمل أن أسعار المستهلك المسجلة خلال يونيو تعتبر الأعلى منذ نوفمبر/تشرين ثاني لعام 1981.

وباستثناء الغذاء والطاقة، صعد مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي بنسبة 5.9 بالمئة.

ولم تنجح جهود مكتب الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، في كبح جماح التضخم، إذ نفذ عدة زيادات على أسعار الفائدة في محاولة لخفض الأسعار.

وبدأ التضخم حين تحركت الشركات إلى استئناف أعمالها لكن الأمر عودة الأمور إلى حالها استغرق عامًا ونصفًا آخر حتى يعود معدل البطالة إلى ما كان عليه قبل الوباء ، ومع ارتفاع الأجور بسبب سوق العمل الضيق ، بدأ الإنفاق الاستهلاكي في الارتفاع وزاد الطلب دون أن تحصل وفرة في المعروض نتيجة عوامل عديدة أبرزها خلل سلاسل الإمداد العالمية.

وارتفعت اسعار البنزين والغذاء والسكن ، وفقًا لمكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل. على أساس سنوي ، ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 7.5٪ – كما ارتفعت الأسعار في محلات البقالة ، وخاصة الفواكه والخضروات والمشروبات غير الكحولية. ارتفعت أسعار البقالة خلال العام الماضي بنسبة 12.2٪ – وهي أعلى زيادة منذ أبريل 1979. كما ارتفعت أسعار المنازل والإيجارات – بنسبة 5.6٪ مقارنة بالعام الماضي.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...