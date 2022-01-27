معدلات الإشغال الفندقي لمجموعة بارسيلو في الإمارات تجاوزت 70%

كشفت مجموعة فنادق بارسيلو عن تجاوز معدلات الإشغال 70% في كافة فنادقها العاملة في الإمارات العربية المتحدة. فقد سجلت فنادق ديوكس ذا بالم التابع لرويال هايدواي وبارسيلو ريزيدنسز دبي مارينا، وأوكسيدنتال الشارقة جراند، وأوكسيدنتال دبي برودكشن سيتي وأوكسيدنتال الجداف، أداءً قويًا في العام 2021 بفضل تكيفها السريع مع وقائع السوق المتغيرة. وقال خوسيه كانالز: “لقد ثابرت مجموعة فنادق بارسيلو وصمدت في وجه التحديات التي اعترضتها العام الماضي، وأغلقت عام 2021 مسجلة نموً متتاليًا. ولا شك أن كل تلك الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا طاقمنا الفندقي الشغوف والمتفاني الذي لعب دورًا حيويًا في نيلنا جائزة الشركة الرائدة عالميًا في إدارة الفنادق في حفل توزيع جوائز السفر العالمية.

أود أيضًا أن أعرب عن خالص امتناني لضيوف بارسيلو لثقتهم بنا. وأخيرًا، أود أن أشكر حكومة الإمارات العربية المتحدة على جهودها الحثيثة لخلق مساحة آمنة وتعظيم ثقة الضيوف المحليين والدوليين بالسفر إلى الإمارات، الأمر الذي ساهم في دعم القطاع في التعافي ومعاودة النمو”. قامت مجموعة فنادق بارسيلو بتكييف نموذج أعمالها لتلبية متطلبات السوق المتغيرة، وأضاف خوان كارلوس رينا، المدير العام لفندق ديوكس ذا بالم التابع لرويال هايدواي: “مما لا شك فيه أن المجموعة أظهرت استجابة سريعة لاحتياجات الضيوف المتغيرة، وذلك من خلال دراسة مختلف شرائح العملاء واتجاهات السفر دائمة التغير. من جهتنا، سجلنا أداءً قويًا على مستوى المدينة والفنادق الشاطئية على حد سواء. بدءًا من باقات الإقامة الطويلة والقصيرة وصولاً إلى العروض الخاصة بالشركات والعروض الترفيهية، قمنا بتكييف نموذج أعمالنا لضمان تلبية احتياجات جميع النزلاء بأعلى جودة من الضيافة الإسبانية “.