جوهرة جديدة بارزة ضمن معالم دبي المعمارية المتميّزة

أعلنت ’بن غاطي العقارية‘، و ’جاكوب آند كو‘، عن بدء قبول الطلبات من العملاء الراغبين بالاستحواذ على الوحدات السكنية في ’برج بن غاطي جاكوب آند كو رزيدنسز‘، والذي يُعتبَر ناطحة سحاب فائقة الفخامة في دبي ومن المخطَّط أن يكسر الرقم القياسي كأعلى مبنى سكني في العالم.

وكانت ’بن غاطي‘ قد دخلت في شراكة تصميمية مع ’جاكوب آند كو‘ لتطوير جوهرة معمارية شاهقة. ويتميّز ’برج بن غاطي جاكوب آند كو رزيدنسز‘ بمظهر خارجي مهيب مع قمّة مشابهة للتاج المتألّق، ولقد اعتُبِر هذا البرج بمثابة الجوهرة في تاج دبي الرائع.

تمثِّل الوحدات السكنية إبداعات هندسية وهي تختلف من ناحية الحجم، حيث تبدأ مساحتها من ربع طابق، مروراً بطابق كامل ووصولاً إلى وحدت البنتهاوس الشاسعة المكوَّنة من طابقين.

وتتميّز هذه الوحدات السكنية التي تُعتبَر بمثابة ’منازل‘ من خلال نوافذها الواسعة الممتدّة من الأرض للسقف مما يتيح إطلالة كاملة على أفق دبي الأخّاذ و’برج خليفة‘ الأيقوني. وتختلف الإطلالة البانورامية وفقاً لموقع كل ’منزل‘ ضمن البرج، مما يَعِد بمنح كل شخص منظراً فريداً وخاصّاً جداً.

تم استلهام ’برج بن غاطي جاكوب آند كو رزيدنسز‘ من المجوهرات والساعات الفاخرة التي تشتهر بها ’جاكوب آند كو‘. ولقد جرى إطلاق أسماء أحجار كريمة على الوحدات الفخمة الممتدّة على مساحة ربع طابق. وتحمل الوحدات التي تحوي غرفتَي نوم أو غرفتَي نوم واسعتين أسماء ’فلل الزمرّد‘ (الإميرالد) و’فلل الزفير‘ (السافاير)، بينما تحمل الوحدات التي تحوي ثلاث غرف نوم اسم ’فلل الياقوت‘ (الروبي). وهي تتميّز بمستويات عالية من الفخامة المعزَّزة أكثر ببرك السباحة المفتوحة ’إنفينيتي‘ الخاصّة بها، مما يمنح السكّان واحة حصرية للراحة والاستجمام.

بدورها، تستمد ’المنازل‘ الأضخم الإلهام من الجواهر المفضَّلة لدى ’جكوب آند كو‘. بناءً عليه، تحتل الوحدات التي تحوي أربع غرف نوم وتحمل اسم ’منازل روبي سكاي‘ والوحدات التي تحوي ست غرف نوم وتحمل اسم ’منازل فلورز دي جاردن سكاي‘ مساحة تبلغ نصف طابق، وهي تأتي أيضاً مع برك سباحة ’إنفينيتي‘ خاصّة بها.

أما الوحدات الأكثر تميُّزاً في هذا البرج فائق الفخامة فهي البنتهاوس التي تحتل قمّة ’برج بن غاطي جاكوب آند كو رزيدنسز‘ والتي تحمل أسماء أبرز ساعات ’جاكوب آند كو‘ الحصرية. ضمن هذا السياق، يشغل ’أسترونوميا سكاي بنتهاوس‘ المذهل مساحة طابق عُلوي كامل، بينما يُعتبَر ’بليونير سكاي بنتهاوس‘ الوحدة الأبرز في البرج، وهو يشمل طابقين اثنين ويطلّ على كامل مدينة دبي ومعالمها الرائعة.

يوفر ’برج بن غاطي جاكوب آند كو رزيدنسز‘ مجموعة واسعة من المَرافِق والخدمات المصمَّمة حصرياً للسكّان. ومن بينها المقهى وخدمات الشيف الخاص، إضافة إلى بركة سباحة خارجية وأخرى داخلية مع إطلالة مفتوحة، وتكمّلها المقاهي الموجودة ضمن برك السباحة. إضافة لهذا، يُمكِن للسكّان الاستمتاع بالدخول الحصري إلى نادي اللياقة البدنية الخاص والحدائق العُلوية الغنّاء ومناطق لعب الأطفال والسبا الفاخر. كما يقدّم هذا البرج فائق الفخامة خدمات خاصّة مثل الكونسييرج وركن السيارات. ولضمان أعلى مستويات الخصوصية والملاءمة، تتضمّن وحدات البنتهاوس مصاعد خاصّة بها بهدف تمكين الوصول المباشر والآمن إليها.