معاقبة لوكاكو بعد تعرضه لهتافات عنصرية بمباراة إنتر ميلان أمام يوفنتوس

كشف وكيل أعمال البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، أن الأخير تعرض “لإهانات عنصرية” خلال مباراة “الدربي” أمام يوفنتوس في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس إيطاليا، ما أسفر عن ردة فعل أدت إلى طرده من المباراة.

وعادل لوكاكو من ركلة جزاء في الثواني الأخيرة من المباراة التي انتهت بهدف لمثله، على أرض يوفنتوس، لكنه طرد بعد نيله انذاراً ثانياً اثر احتفالاته المستفزة أمام جماهير المضيف ثم مشاجرة مع اللاعبين.

وقال مايكل يورمارك رئيس وكالة الإدارة الرياضية “روك نايشن سبورتس انترناشونال” المسؤولة عن مصالح اللاعب البلجيكي “التصريحات العنصرية تجاه روميلو لوكاكو من جماهير يوفنتوس أكثر من بغيضة ولا يمكن قبولها”.

وأضاف في رسالة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي “قبل، خلال وبعد تنفيذ ركلة الجزاء، وقع ضحية هتافات عنصرية معادية ومثيرة للاشمئزاز. احتفل بطريقته الاعتيادية بعد التسجيل”.

وتابع “يستحق روميلو اعتذاراً من يوفنتوس (…) يتعين على السلطات الإيطالية الاستفادة من هذه الفرصة لمحاربة العنصرية، بدلاً من معاقبة الضحية”.

كما أدانت رابطة الدوري الإيطالي “بشدة كل فصول التمييز العنصري واي شكل من أشكال التمييز”.

وكان يوفنتوس في طريقه الى حسم المباراة بهدف لمدافعه الدولي الكولومبي خوان كوادرادو سجله في الدقيقة 83، لكن إنتر حصل على ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل عن ضائع اثر لمسة يد على المدافع البرازيلي جيلسون بريمر، انبرى لها لوكاكو الذي دخل بديلا للمهاجم البوسني إدين دجيكو في الدقيقة 69، بنجاح مدركا التعادل (90+5).

وفيما لم يتطرق مدرب إنتر سيموني إنزاغي للهتافات التي تعرض لها لاعبه، أكّدت صحيفة “لا غازيتنا ديلو سبورت” الإهانات حسب مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل.

وتوترت الاجواء بين الفريقين عقب الهدف ونال لوكاكو البطاقة الصفراء الثانية (الاولى في الدقيقة 80) بسبب استفزازه لجماهير يوفنتوس عقب تسجيله التعادل فطرد (90+5). وطرد أيضا كوادرادو وحارس مرمى إنتر ميلان السلوفيني سمير هاندانوفيتش بسبب سلوك غير رياضي (90+8) عقب نهاية اللقاء.

ودعت رابطة الدوري في بيان إلى “اخراج العنصريين من الملاعب”: “لا يمكن لبعض الحاضرين في المدرجات افساد مشهد كرة القدم، وهم لا يمثلون جميع افكار المشجعين الشغوفين الحاضرين في الملعب”، مؤكدة ان الاندية “ستتمكن من التعرف على المذنبين، وتقصيهم مدى الحياة عن الملاعب”.

وفي السياق عينه، غرّد حساب المنتخب البلجيكي “لا للعنصرية”، مع صورة لمهاجمه لوكاكو يحتفل بتسجيله هدفا للشياطين الحمر.

ويلتقي الفريقان إيابا في 26 نيسان/أبريل الحالي على ملعب “جوزيبي مياتسا” في ميلانو.