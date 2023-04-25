معاقبة جمهور يوفنتوس بسبب العنصرية تجاه لوكاكو

أعلنت الشرطة في مدينة تورينو الإيطالية أنها حظرت 171 مشجعا لنادي يوفنتوس من دخول الملاعب بعد اتهامهم بالسلوك العنصري لما أقدموا عليه تجاه البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان.

وقالت الشرطة في بيان لها إنها أصدرت كجزء من مكافحة العنصرية، 171 مخالفة بحق مشجعين ليوفنتوس. وسيتم منعهم من دخول الملاعب”، من دون تحديد طول الفترة الزمنية.

وكان لوكاكو قد عوقب بعد تعرضه للإساءات العنصرية بعدما سجل ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع منحت التعادل 1-1 لإنتر خلال مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لكأس إيطاليا بين الفريقين في 4 نيسان/أبريل،

ثم تلقى البلجيكي وسط حالة صدمة بطاقته الصفراء الثانية في المباراة وطُرد بسبب طريقة احتفاله أمام مشجعي أصحاب الارض، والتي اعتبرت استفزازية على الرغم من الإساءات التي تلقاها، عندما وضع أصبعه على فمه مشيرًا الى علامة السكوت وقام بالتحية في اليد الثانية.

لكن الاتحاد الايطالي رفع العقوبة السبت وسيتمكن من المشاركة في مباراة الاياب الاربعاء.

وكان البيانكونيري قد عوقب في البداية بإغلاق مدرج لمباراة واحدة بسبب الإساءات العنصرية قبل أن يفوز بالاستئناف ورفع العقوبة لمباراة الاحد في الدوري ضد نابولي التي خسرها 1-0 في الوقت القاتل.