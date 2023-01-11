معادن توقع عقداً بمليار ريال لمشروع فوسفات وتشتري أسهماً في ايفانهو بـ 474 مليوناً

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) في افصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم عن توقيع عقد خدمات الهندسة والمشتريات وإدارة الإنشاء مع شركة “وورلي بارسونز العربية المحدودة” و”جيزا الدولية” بقيمة 1,043 مليار ريال (274 مليون دولار).

وستقوم شركة وورلي بارسونز العربية المحدودة وجيزا الدولية بالأعمال الهندسية وإدارة المشتريات والإنشاء، وذلك لبناء مشروع الفوسفات 3 المرحلة الأولى والذي سينتج 1.5 مليون طن سنوياً من الأسمدة الفوسفاتية. وسيتم بناء مجمع الإنتاج المتكامل في مدينتي وعد الشمال ورأس الخير للصناعات التعدينية.

وتبلغ مدة العقد 42 شهراً، وتوقعت “معادن” أن يظهر الأثر المالي بعد الانتهاء من أعمال الإنشاءات والبناء وبدء انتاج المصنع.

شراء أسهم في “ايفانهو”

من جهة أخرى، وقعت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) اتفاقية البنود الرئيسية مع شركة ايفانهو اليكتريك انكك (ايفانهو) للاستحواذ على 10,208,162 سهماً تمثل 9.9% من الأسهم العادية لشركة ايفانهو لقاء مبلغ إجمالي ما يقارب 474 مليون ريال سعودي (126.4 مليون دولار أمريكي)، مقابل 46.43 ريال سعودي (12.38 دولار امريكي) للسهم الواحد عند استكمال الصفقة والمتوقع استكمالها في نهاية الربع الأول من العام 2023.

كما سيتم تمويل الصفقة من موارد “معادن” الخاصة، وسيتم تأسيس شركة في المملكة العربية السعودية مملوكة لمعادن بنسبة 50% وايفانهو بنسبة 50% وذلك لغرض الاستكشاف وتطوير مشاريع التعدين في المملكة العربية السعودية.

وبناءً على اتفاقية البنود الرئيسية، سيتم استخدام العائد من الاستحواذ المدفوع من قبل معادن (1) للاستثمار في رأس المال التشغيلي والاستخدام العام لايفانهو و(2) لشراء وحدات التايفون و(3) للاستثمار في استكشاف المعادن في المملكة وذلك داخل الأراضي التي سيتم إتاحتها من قبل شركة معادن لهذا الغرض.

وسيوفر المشروع المشترك بين شركة معادن وايفانهو إمكانية استخدام تقنية التايفون التي تقوم بعمليات مسح جيوفيزيائية وذلك من خلال استخدام أجهزة إرسال عالية الطاقة للكشف عن احتمالية وجود معادن كبريتية تحتوي على النحاس والنيكل والذهب والفضة، ومن المتوقع أن يساعد في تسريع عمليات الاستكشاف وتقليل مخاطر وتكلفة الاستكشاف لشركة معادن، وذلك من خلال استخدام أكثر تقنيات المسح الجيوفيزيائية دقةً وقوة في السوق العالمية.

وذكرت شركة معادن أنها بصدد تفاوض الوثائق النهائية المتعلقة بالصفقة مع ايفانهو، كما من المتوقع أن يكون أثرها المالي إيجابياً على شركة معادن في المدى الطويل، وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية لاحقاً.

الجدير بالذكر بأن ايفانهو هي شركة تكنولوجية مقرها الولايات المتحدة الأمريكية ومدرجه في كلاً من سوق تورنتو للأسهم وسوق نيويورك للأسهم. وتستخدم ايفانهو مجموعة من الحلول التكنولوجية لزيادة جودة وكفاءة عمليات التنقيب التي تركز على المعادن والتي تتماشى مع إستراتيجية شركة معادن للحصول نطاق أوسع للسلع وذلك لإمكانية النمو على المدى الطويل.

استكشاف والتنقيب في جنوب منطقة جبل صايد

كما أعلنت “معادن” عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة باريك للذهب (سنغافورة) المحدودة التابعة لشركة باريك للذهب (باريك) لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة للاستكشاف والتنقيب في جنوب منطقة جبل صايد، علماً بأن الرخصة تعد من الأصول المملوكة لمعادن، وملكية الشركة الجديدة ستكون بنسبة 50% لمعادن وبنسبة 50% لباريك، والهدف من تأسيسها هو تسريع أعمال الاستكشاف في جنوب جبل صايد.