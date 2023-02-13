معادن تقفز بأرباحها 78,2% إلى 9,3 مليار ريال وتزيد رأسمالها 50%

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) في افصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم أن أرباحها الصافية ارتفعت بنسبة 78,2% إلى 9,3 مليار ريال في عام 2022 مقارنة مع 5,2 مليار ريال في عام 2021.

وارتفعت الايرادات بنسبة 50,4% إلى 40,2 مليار ريال في عام 2022 مقارنة مع 26,7 مليار ريال في عام 2021.

وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع المحققة لكافة المنتجات ماعدا الذهب، وارتفاع الكميات المباعة لكافة المنتجات ماعدا الألومينا والألومنيوم الأساسي والذهب، وارتفاع الدخل من ودائع لأجل بمقدار 5,7 مرة بسبب الزيادة في الاستثمارات ومعدل العائد على الودائع وارتفاع الإيرادات غير التشغيلية الأخرى، بالصافي بمقدار 3,8 مرة بسبب دخل من مطالبات التأمين لمرة واحدة بمبلغ 195 مليون ريال سعودي مقابل حريق محدود في مصنع الأمونيا التابع لشركة معادن للفوسفات والذي وقع خلال الربع الثاني من العام 2021.

من جهة أخرى، أوصى مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن) الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة 50% وذلك عن طريق منح أسهم مجانية من خلال رسملة 12,305,911,460 ريال سعودي من الاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة؛ وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل سهمين يملكه المساهمون.

وتهدف الشركة من زيادة رأس المال تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة؛ بما يسهم في تعزيز خطط النمو المستقبلية.

وسيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للشركة (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

في حال وجود كسور أسهم فستجمع كسور الأسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.