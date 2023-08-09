مويضي المطيري by مويضي المطيري

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“معادن” السعودية تحصل على أول تصنيفات ائتمانية من موديزBaa1

التصنيفات شاهدة على متانة الوضع المالي مما يعزز ثقة المستثمرين

مويضي المطيري by مويضي المطيري


أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن” حصولها على أول تصنيفات ائتمانية من وكالة التصنيف الائتماني “موديز” بدرجة “Baa1″، ووكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني بدرجة “BBB “, مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.

وقال الرئيس التنفيذي؛ للشركة، روبرت ويلت، إن التصنيفات الاستثمارية، تأتي في الوقت، الذي تنفذ فيه الشركة برنامج تحول كبيراً لتعزيز الأعمال وتحقيق أهداف النمو على المدى البعيد.

وأضاف ويلت أن التصنيفات تأتي شاهدة على متانة الوضع المالي لمعادن مما يعزز ثقة المستثمرين وإمكاناتنا للوصول إلى مصادر تمويل تنافسية عالمياً، والأهم من ذلك، أن هذه التصنيفات تؤكد الالتزام الراسخ بتنفيذ رؤية المملكة 2030 المتمثلة في جعل التعدين الركيزة الثالثة للاقتصاد، وفي تحفيز التنوّع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.

وأشارت معادن إلى أن هذه الدرجة الاستثمارية الممنوحة تعكس نموذج أعمالها المتنوع كونها رائدة عالمياً في إنتاج السلع المتعددة على رأسها إنتاج الفوسفات، وامتلاكها لأكبر سلسلة قيمة متكاملة للألمنيوم في الشرق الأوسط، إضافة لقوة قطاعها التجاري القابل للتوسع في معادن الأساس والمعادن الجديدة.

وتابعت أن هذه التصنيفات تؤكد استدامة قاعدة أعمال معادن وريادتها في تقنين التكلفة، وحيازتها لملف مالي قوي، تأتي هذه الإجراءات أيضاً في أعقاب التصنيف الائتماني مؤخراً للمملكة، بما يتماشى مع الزخم الإيجابي الناتج عن التحولات الجوهرية التي تقودها رؤية المملكة 

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