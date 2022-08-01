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Posted inأخبار أريبيان بزنسطاقة

معادن تبدأ الإنتاج التجاري لمصنع الأمونيا الثالث

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شركة "معادن" تعزز قدراتها الإنتاجية
شركة "معادن" تعزز قدراتها الإنتاجية

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن انتهاء فترة الإنتاج التجريبي وبدء الإنتاج التجاري لمصنع الأمونيا الثالث ضمن مشروع الفوسفات الثالث، حيث تبلغ الطاقة التصميمية للمصنع حوالي 1,1 مليون طن سنوياً، وقد حقّق مصنع الأمونيا الثالث استقراراً في عمليات التشغيل التجريبية، ويتوقع أن يظهر الأثر المالي للإنتاج التجاري على نتائج الشركة المالية في الربع الثاني من العام الحالي 2022.

تجدر الإشارة إلى أن مصنع الأمونيا الثالث يُعد أول مصانع شركة معادن للأسمدة (مشروع الفوسفات الثالث)، وهي شركة تمتلكها معادن بنسبة 100%.

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