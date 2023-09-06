أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية فوز شركة التعدين العربية السعودية “معادن” برخصتي الكشف لموقعي “محدد” و “الردينية” التعدينيين وذلك ضمن مبادرة برنامج الاستكشاف المسرع التي أطلقتها الوزارة العام الماضي.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أنه سيتم إصدار رخص الكشف وفق نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية، والذي يلزم جميع الشركات المتقدمة بطلبات الحصول على تراخيص التعدين المختلفة, تقديم ما يثبت كفاءتها الفنية والتزامها بالمعايير الاجتماعية والبيئية، بما يحقق التنمية المستدامة في قطاع التعدين بالمملكة.

وأوضح أنه بناءً على تقييم العروض وفق المعايير التي وضعتها الوزارة والتي تركزت على الجوانب الفنية وبرامج العمل والجوانب الاجتماعية، فقد أبدت نتائج التقييم تفوق العروض المقدمة من شركة معادن في عملية المنافسة لكل من موقع محدد وموقع الردينية.

وأضاف أن شركة معادن ستلتزم -وفق العروض المقدمة لكلا الموقعين- بإنفاق مبلغ 15 مليون ريال سعودي على المبادرات المجتمعية لأبناء المنطقة المجاورة لكلا الموقعين، بواقع 7.5 ملايين ريال لكل موقع، منها بناء مركز تميز يسهم في تدريب وتوظيف أبناء وبنات المجتمعات المحلية في المنطقة، وتوظيف ما يزيد عن 60% من العاملين في المواقع من المواطنين من أبناء وبنات المجتمعات المحلية المجاورة، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأعمال الاستكشافية في الموقعين، منها على سبيل المثال، حفر أكثر من 61 ألف متر خلال أول سنتين بهدف تسريع الوصول إلى مرحلة تقدير الموارد والاحتياطيات التعدينية في المواقع.

وتهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال عمليات المنافسات التعدينية إلى تشجيع وتمكين الشراكات الجديدة والشركات الأصغر حجماً من المشاركة في المنافسات التعدينية القادمة، مع مراعاة أسس العدالة والشفافية في هذه المنافسات، وكذلك تعمل الوزارة على العديد من المبادرات التي تستهدف تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه، وتطوير مسار الاستثمار التعديني من خلال تعزيز الاستثمار النوعي، وضمان استثمار أكبر عدد من الشركات، لتطوير المواقع الاستكشافية في المملكة لتصبح مدخلاً للصناعات الواعدة، و تماشياً مع أهداف رؤية 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، بهدف استغلال الفرص الكبيرة لإمكانات قطاع التعدين؛ ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية أعلنت في شهر أبريل الماضي، أسماء 13 شركة مؤهلة للمشاركة في المنافسة للحصول على رخصتي الكشف في كل من موقعي “محدد” و”الردينية”، تقدّم منها 5 شركات وتحالفات للحصول على رخص الكشف بالموقعين، ويقع موقع “محدد” التعديني في منطقة عسير، ويُغطي مساحة تقدر بأكثر من 139 كم²، ويبعد حوالي 456 كم² من ميناء جازان الصناعي، ويشمل رواسب معدنية من خامات النحاس والزنك والذهب والرصاص، فيما يقع موقع الردينية في منطقة الرياض على مساحة تقدر بأكثر من 75 كم²، ويشمل رواسب معدنية من خام الزنك والفضة.