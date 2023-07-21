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Posted inأخبار أريبيان بزنس

وزارة التعليم السعودية تعادل شهادات الكليات العسكرية بالجامعات

أقرت وزارة التعليم معادلة شهادات العلوم العسكرية بدرجة البكالوريوس من الجامعات السعودية

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أقرت وزارة التعليم معادلة شهادات البكالوريوس في العلوم العسكرية ببكالوريوس الجامعات السعودية

أقرت وزارة التعليم السعودية، حديثاً، معادلة شهادات البكالوريوس في العلوم العسكرية بجميع التخصصات الصادرة من الكليات العسكرية بوزارة الدفاع بدرجة البكالوريوس من الجامعات السعودية.

وذكر موقع “أخبار 24” السعودي، ليل أمس الخميس، أن وزارة التعليم أقرت معادلة شهادات البكالوريوس في العلوم العسكرية بجميع التخصصات الصادرة من الكليات العسكرية بوزارة الدفاع بدرجة البكالوريوس من الجامعات السعودية، كما أن شهادة الماجستير في العلوم العسكرية، بجميع التخصصات الصادرة من كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة بوزارة الدفاع، تعادل درجة الماجستير في ذات التخصص.

ويمثل ذلك اعترافاً رسمياً من وزارة التعليم بشهادات البكالوريوس في العلوم العسكرية بجميع التخصصات الصادرة من الكليات العسكرية بوزارة الدفاع، وبشهادات الماجستير في العلوم العسكرية بجميع التخصصات الصادرة من كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة، ومعادلتها بدرجة البكالوريوس والماجستير في ذات التخصص.

وجاء ذلك في تعميم لنائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري، أشار خلاله إلى محضر الاعتراف بشهادة برنامج بكالوريوس العلوم العسكرية وماجستير العلوم العسكرية الصادرة من الكليات العسكرية بوزارة الدفاع الموقع، بين وزارة الدفاع ووزارة التعليم.

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