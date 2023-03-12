اعتقلت الشرطة التشيكية 18 شخصًا حاولوا اقتحام المتحف الوطني خلال تظاهرة في العاصمة التشيكية براغ ضد سياسة الحكومة، واعتقلت الشرطة التشيكية محتجين حاولوا مهاجمة المتحف الوطني بالقوة خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في ساحة فاتسلاف في براغ السبت بعدما حاول المتظاهرون إنزال العلم الأوكراني .

وشاركت أمس، حشود في مظاهرة مناهضة للحكومة في براغ تحت عنوان «تشيكيا ضد الفقر» وبدعوة من حزب «بي آر أو» غير البرلماني الجديد. وطالب المتظاهرون حكومة يمين الوسط بزعامة بيتر فيالا بالاستقالة، كما انتقدوا حلف الناتو ودعوا إلى سلام فوري في أوكرانيا.

وتتكرر الاحتجاجات في التشيك ضد سياسات الحكومة ومعدلات التضخم المرتفعة، ويطالب المحتجون بإنهاء الدعم العسكري الذي تقدمه بلادهم لأوكرانيا.

وتواجه الحكومة التشيكية منذ عام معدلات تضخم قياسية تعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار موارد الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا.

تشهد دول أوروبية احتجاجات ذات طابع معيشي، فيما رفعت في عاصمة التشيك شعارات ضد الحرب في أوكرانيا.

وفي ألمانيا، دعت نقابة «فيردي» للعاملين في قطاع الخدمات إلى تنظيم إضرابات تحذيرية ليوم كامل غداً الإثنين في العديد من المطارات الألمانية في هامبورغ وهانوفر وبريمن إضافة إلى مطار العاصمة الألمانية «بي إي آر». ومن المتوقع أن تؤثر الإضرابات مجدداً في عشرات الآلاف من الركاب إذ ستؤدي الإضرابات إلى تأخير وإلغاء رحلات في هذه المطارات فضلاً عن حدوث تأثيرات في مطارات أخرى. وأفادت بيانات اتحاد المطارات «ايه دي في» بأن عدد الرحلات التي سيتم إلغاؤها وفقاً للوضع الحالي يبلغ 351 رحلة.