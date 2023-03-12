by سامر باطر

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مظاهرات في العاصمة التشيكية براغ ضد الناتو واعتقال 18 حاولوا إنزال العلم الأوكراني

by سامر باطر
People take part in an anti-governmental demonstration in Prague on March 11, 2023. - Thousands of people rallied against the Czech government in Prague at an event called "Czechia against poverty" organised by the new non-parliamentary PRO party. The protesters called on the centre-right government of Petr Fiala to resign. They also slammed NATO and called for immediate peace in Ukraine, which has been battling a Russian invasion for over a year. (Photo by STRINGER / AFP)

اعتقلت الشرطة التشيكية 18 شخصًا حاولوا اقتحام المتحف الوطني خلال تظاهرة في العاصمة التشيكية براغ ضد سياسة الحكومة، واعتقلت الشرطة التشيكية محتجين حاولوا مهاجمة المتحف الوطني بالقوة خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في ساحة فاتسلاف في براغ السبت بعدما حاول المتظاهرون إنزال العلم الأوكراني .

وشاركت أمس، حشود في مظاهرة مناهضة للحكومة في براغ تحت عنوان «تشيكيا ضد الفقر» وبدعوة من حزب «بي آر أو» غير البرلماني الجديد. وطالب المتظاهرون حكومة يمين الوسط بزعامة بيتر فيالا بالاستقالة، كما انتقدوا حلف الناتو ودعوا إلى سلام فوري في أوكرانيا.

وتتكرر الاحتجاجات في التشيك ضد سياسات الحكومة ومعدلات التضخم المرتفعة، ويطالب المحتجون بإنهاء الدعم العسكري الذي تقدمه بلادهم لأوكرانيا.

وتواجه الحكومة التشيكية منذ عام معدلات تضخم قياسية تعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار موارد الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا.

تشهد دول أوروبية احتجاجات ذات طابع معيشي، فيما رفعت في عاصمة التشيك شعارات ضد الحرب في أوكرانيا.

وفي ألمانيا، دعت نقابة «فيردي» للعاملين في قطاع الخدمات إلى تنظيم إضرابات تحذيرية ليوم كامل غداً الإثنين في العديد من المطارات الألمانية في هامبورغ وهانوفر وبريمن إضافة إلى مطار العاصمة الألمانية «بي إي آر». ومن المتوقع أن تؤثر الإضرابات مجدداً في عشرات الآلاف من الركاب إذ ستؤدي الإضرابات إلى تأخير وإلغاء رحلات في هذه المطارات فضلاً عن حدوث تأثيرات في مطارات أخرى. وأفادت بيانات اتحاد المطارات «ايه دي في» بأن عدد الرحلات التي سيتم إلغاؤها وفقاً للوضع الحالي يبلغ 351 رحلة.

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سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...