مطلوب أكثر من 10 آلاف طيار في الشرق الأوسط ، أكبر نقص بين جميع مناطق العالم

من المتوقع أن يبلغ النقص في أعداد الطيارين في الشرق الأوسط أكثر من 10 آلاف طيار بحلول عام 2030 بحسب تقرير أصدرته أوليفر وايمان، شركة الاستشارات الإدارية. ويلفت التقرير الذي جاء بعنوان “موجز عمليات الطيران لعام 2025: مواجهة الموجة – تحوّل في أجور الطيارين وتفضيلاتهم ومسارهم المهني”، إلى أن شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط ستحتاج إلى 10,300 طيار إضافي بحلول عام 2030. وذكر التقرير أن النقص في أعداد الطيارين بدأ بالتراجع في أمريكا الشمالية وأوروبا، إلا أن منطقة الشرق الأوسط لا تزال المنطقة الوحيدة في العالم التي يشهد فيها الطلب على الطيارين نمواً بوتيرة أسرع من العرض. (واستفسر محرر أريبيان بزنس من أوليفر وايمان حول دور الجوانب الأمنية وتشديد القيود في زيادة نقص الطيارين وسننشر الرد لدى وصوله هنا).

وتكشف الدراسة أن الزيادة الكبيرة وغير المسبوقة في حجم أساطيل شركات الطيران الإقليمية ستؤدي إلى استمرار الطلب المتنامي على الطيارين. وتعتمد العديد من شركات الطيران في الشرق الأوسط على توظيف طيارين من مناطق أخرى لديها فائض في القوى العاملة في هذا المجال لسد احتياجاتها. وتشير التوقعات إلى أن هذه الشركات ستواصل استقطاب الطيارين الأجانب من خلال تقديم حوافز متنوعة، مثل الأجور المرتفعة المعفاة من الضرائب، إضافة إلى منحهم فرصاً أكبر للتحليق بالطائرات ذات الهيكل العريض. وأشار التقرير إلى أنّ الفجوة في قطاع الطيران مرشّحة للاتساع، إذ تميل الأجيال الجديدة من الطيارين إلى تفضيل بيئة عمل أكثر مرونة تتيح توازناً أفضل بين الحياة الشخصية والمهنية، وتمنحهم قدراً أكبر من التحكم في جداولهم، على حساب الاهتمام بالأنظمة التقليدية التي تقوم على الأجر والترقية. كما تزداد تكاليف الطيارين بوتيرة أسرع من نمو إيرادات شركات الطيران، مدفوعة بارتفاع الأجور وتطور قواعد العمل، مما يضع قادة العمليات الجوية أمام تحديات تشغيلية جديدة. وفي نفس الوقت، توفر تقنيات حديثة، مثل التدريب باستخدام الواقعين الافتراضي والمعزز، وأدوات السلامة القائمة على البيانات، فرصاً واعدة لتحسين كفاءة التدريب وتعزيز استعداد القوى العاملة.

وفيما يلي أبرز النتائج حول منطقة الشرق الأوسط الواردة في التقرير:

• هناك حاجة إلى 10,300 طيار إضافي بحلول عام 2030، وهو أكبر نقص بين جميع مناطق العالم.

• شركات الطيران تعتمد بدرجة كبيرة على الطيارين الأجانب، من خلال تقديم عروض مميزة من الأجور المعفاة من الضرائب.

• التغيير الذي يشهده قطاع الطيران في توجهات الأجيال الجديدة، إذ أصبح الطيارون الشباب يولون اهتماماً أكبر لجودة الحياة، مفضلين الاستقرار في ساعات العمل على الترقي السريع في الوظائف.

• ارتفاع تكاليف الطيارين يدفع شركات الطيران إلى اعتماد نماذج أكثر ذكاءً للتخطيط لتوزيع اليد العاملة وإدارة الجداول.

• وجود فرصة لتوظيف تقنيات الواقعين الافتراضي والمعزز لتطوير برامج تدريب محلية تسهم في إعداد كوادر طيارين بشكل مستدام.

وتعليقاً على هذ الموضوع، قال أندريه مارتينز، رئيس قطاع النقل والصناعات المتقدمة بمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا لدى أوليفر وايمان: “تشهد منطقة الشرق الأوسط تحدياً غير مسبوق، إذ تنمو شركات الطيران بمعدل يفوق أعداد الطيارين. وفي ظل حاجة القطاع إلى أكثر من 10 آلاف طيار بحلول عام 2030، يتعين على شركات الطيران ابتكار أساليب جديدة في استقطاب الكفاءات وتدريبها والاحتفاظ بها. وتبرز في هذا السياق حلول عدة، من بينها إنشاء مسارات تدريب محلية، والاستفادة من تقنيات المحاكاة المتقدمة، وتصميم مسارات مهنية مبتكرة تضمن استدامة النمو في هذا القطاع الحيوي”.