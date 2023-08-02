كشف تقرير حكومي حديث، ارتفاع مطلوبات البنوك المحلية من القطاع الخاص لأعلى مستوى تاريخي، إذ تجاوزت قيمة المطلوبات نحو 2.42 تريليون ريال بنهاية النصف الأول من العام الحالي 2023.





وارتفعت قيمة المطلوبات بنسبة 9.55% على أساس سنوي، بزيادة قيمتها 210.74 مليار ريال، بعد أن كانت قيمتها في النصف الأول من العام الماضي 2022 نحو 2.21 مليار ريال.



ووفقاً لتفاصيل التي نشرتها صحيفة “عكاظ”، فأن مطلوبات البنوك والمصارف من القطاع الخاص، فقد بلغت الاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة 76.99 مليار ريال، بعد أن كانت في الفترة المماثلة من العام الماضي 66.37 مليار ريال، بزيادة نسبتها 16.01%، بما يعادل 10.62 مليار ريال.



أما الائتمان المصرفي الخاص بـ«القروض والسلف والسحب على المكشوف، والكمبيالات المخصومة» فبلغ مجموعه 2.34 تريليون ريال، بزيادة نسبتها 9.35%، تعادل تلك الزيادة 200.12 مليار ريال.





وفي سياق آخر، ارتفعت استثمارات البنوك السعودية في سندات الخزينة بنحو 2.4 مليار ريال خلال شهر يونيو 2023، لتصل إلى 530.7 مليار ريال، مقارنة بشهر مايو الماضي.





ومقارنة بنهاية العام الماضي (2022)، ارتفعت استثمارات البنوك في سندات الخزينة بقيمة 20.4 مليار ريال خلال النصف الأول 2023.



يذكر، أن موجودات البنك المركزي السعودي انخفضت بقيمة 40 مليار ريال خلال شهر يونيو الماضي لتبلغ نحو 1832.3 مليار ريال.