ما قصة مطعم عزوتي الذي يملكه عموم الشعب الأردني؟

سلط تقرير نشره موقع تلفزيون “رؤيا” الأردني، اليوم الأربعاء، الضوء على مطعم “عزوتي” غير الربحي الفريد من نوعه في العاصمة الأردنية عمان لمالكه “الشعب الأردني”.

وقال محمود النابلسي صاحب مطعم “عزوتي”، في تقرير سابق، إن هذا المطعم لمالكه الشعب الأردني هو أول مطعم غير ربحي في الأردن يقدم وجبات صحية للمحتاجين.

وأوضح النابلسي أنه “تم تطبيق ذات الفكرة في ألمانيا من خلال التبرع بقيمة يورو وبعد جمعها يتم إرسالها لمطعم عزوتي في وسط البلد”.

وأكد أن استهجان الفكرة لدى الناس واعتبارها غير مستدامة كانت من أبرز المصاعب في بداية الأمر، مؤكداً أن المطعم الآن أثبت العكس.

عازم ومعزوم

قال النابلسي إن فكرة مطعم “عزوتي” تقوم على مبدأ عازم ومعزوم؛ فالعازم هو من يشتري الوجبة، في حين يحصل المعزوم على الوجبة مجاناً.

وأكد أنه بإمكان الأشخاص المحتاجين تناول الطعام دون أي مقابل مادي.

وأضاف أن المطعم قائم على متطوعين من جنسيات أردنية وغير أردنية من خلال تحضير الطعام وتقديمه بشكل يومي لحفظ كرامة الإنسان.

وأبرز شعارات مطعم عزوتي “عازم ومعزوم، فكّر بغيرك، لديك ما يكفيك من خبز ولكن ليس ما يكفي جميع الناس”.

وهذا تقرير مصور للصحافي المصري محمود سعد مع صاحب مبادرة مطعم عزوتي محمود نابلسي.