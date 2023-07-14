مطعم أردني يوفر خدمة النوم بعد المنسف الدسم

تداول ناشطون ومواقع إخبارية قصة مطعم أردني في العاصمة عمان اسمه (مطعم مناسف مؤاب) بسبب تقديمه خدمة فريدة هي النوم بعد تقديم وجبة المنسف الدسمة والتي تعد أشهر وجبات الطعام في الأردن.

وقال ابن صاحب المطعم عمر المبيضين، في تصريحات صحافية، إن الفكرة جاءت بشكل من الطرافة والدعابة، غير أنها لاقت رواجاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح “المبيضين” أنه من خلال مشاهداته في المطعم، فإن الزبائن يشعرون بالتعب والنعاس بعد تناول المنسف، مما أعطاهم الفكرة لتنفيذ هذه الخدمة وطرحها.

وأضاف أن المطعم يختص بإعداد المنسف البلدي، مضيفا أنه تم افتتاحه منذ ستة أشهر في عمان لتقديم المنسف بطريقته الأصيلة للسياح والراغبين بتجربة منسف أردني بلدي أصيل، كون المنسف أصبح يعبر عن الهوية الأردنية.

المنسف الأردني

المنسف ثريد لحم الضأن ولبن وخبز القمح البلدي أو الأرز، وهو أشهر وجبات الطعام في الأردن، وتمتد لتشمل منطقة بادية الشام الواقعة بين العراق والأردن وجنوب سوريا وشمال السعودية، ويعتبر الأردنيون الأشهر في إعداده، ويعتبر الطبق الوطني في الأردن، فيطبخ بالأعراس والأتراح ومختلف المناسبات.