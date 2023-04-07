سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

مطالبة ملك بريطانيا بدفع تعويض عن تورط العائلة الملكية بتجارة العبيد

سامر باطر by سامر باطر

تتعالى أصوات نشطاء بريطانيين للمطالبة بدفع العائلة الملكية البريطانية لتعويضات لضحايا العبودية وهو ما أبدى الملك تشارلز الثالث رغبته النظر فيه بحسب صحيفة التلغرف.

الملك تشارلز تحدث لأول مرة عن دعمه إجراء بحث مدقق في الروابط التاريخية للنظام الملكي البريطاني مع نظام العبودية عبر الأطلسي، وذلك بعد ظهور وثيقة تتحدث عن حصة النظام الملكي في شركة لتجارة الرقيق. وذكر تقرير الغارديان أنه تم اكتشاف وثيقة تتحدث عن التاريخ الطويل لمشاركة الملوك البريطانيين في العبودية ومساهمتهم في الاستثمار في استعباد الشعوب الأفريقية، وذلك على مدى نحو 270 عاما على الأقل.

و يصادف يوم 25 مارس التشريع الصادر عام 1807 الذي حرم تجارة الرقيق في بريطانيا لكنه الرق لم يتوقف وقتها، ويصادف الأول من أغسطس دخول القانون العام لإلغاء الرق 1834 حيز التنفيذ، ومع ذلك لا تعترف الحكومة البريطانية أو القادة السياسيون أو العائلة الملكية بالدور التاريخي لبريطانيا وملوكها في تجارة الرقيق.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...