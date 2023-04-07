مطالبة ملك بريطانيا بدفع تعويض عن تورط العائلة الملكية بتجارة العبيد

تتعالى أصوات نشطاء بريطانيين للمطالبة بدفع العائلة الملكية البريطانية لتعويضات لضحايا العبودية وهو ما أبدى الملك تشارلز الثالث رغبته النظر فيه بحسب صحيفة التلغرف.

الملك تشارلز تحدث لأول مرة عن دعمه إجراء بحث مدقق في الروابط التاريخية للنظام الملكي البريطاني مع نظام العبودية عبر الأطلسي، وذلك بعد ظهور وثيقة تتحدث عن حصة النظام الملكي في شركة لتجارة الرقيق. وذكر تقرير الغارديان أنه تم اكتشاف وثيقة تتحدث عن التاريخ الطويل لمشاركة الملوك البريطانيين في العبودية ومساهمتهم في الاستثمار في استعباد الشعوب الأفريقية، وذلك على مدى نحو 270 عاما على الأقل.

و يصادف يوم 25 مارس التشريع الصادر عام 1807 الذي حرم تجارة الرقيق في بريطانيا لكنه الرق لم يتوقف وقتها، ويصادف الأول من أغسطس دخول القانون العام لإلغاء الرق 1834 حيز التنفيذ، ومع ذلك لا تعترف الحكومة البريطانية أو القادة السياسيون أو العائلة الملكية بالدور التاريخي لبريطانيا وملوكها في تجارة الرقيق.