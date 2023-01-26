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مطالبة بإلغاء كأس السوبر السعودي لإراحة الهلال قبل كأس العالم للأندية 

قبيل مباراة النصر والاتحاد ومباراة الهلال والفيحاء، الناقد الرياضي عادل عصام الدين يطالب بإلغاء كأس السوبر السعودي 2023 لدعم نادي الهلال قبل كأس العالم للأندية في المغرب

عادل عصام الدين يطالب بإلغاء كأس السوبر السعودي لإراحة الهلال قبل كأس العالم للأندية

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نادي الهلال سيشارك في كأس العالم للأندية 2023

قال الناقد الرياضي عادل عصام الدين، مساء أمس الأربعاء، إنه من المفترض إلغاء كأس السوبر السعودي 2023 الذي شارف على نهايته لدعم نادي الهلال وإراحته قبل كأس العالم للأندية.

وأضاف في برنامج “المنتصف” الذي تبثه قناة الإخبارية السعودية “قلت يجب أن يدعم الهلال، لأنه في كل المشاركات السابقة كان الدعم أقل مما يجب، يعني دعم لإراحة الفريق، صحيح هناك فرق بين المباراة النهائية لكأس السوبر السعودي وأول مشاركة لنادي الهلال، لكن أنا بعيدا عن زحمة المباريات، هناك متسع للوقت، ولكن أنا أر أهمية الطاقة الذهنية والنفسية والبدنية وإراحة الفريق.. للموضوع جانبين؛ الشق الفني في الموضوع وخاصة ما يتعلق بالناحية الذهنية، وتفريغ كامل الفريق استعداداً لكأس العالم للأندية” بعد حوالي 3 أسابيع.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أكد، مؤخراً، مشاركة نادي الهلال السعودي في بطولة كأس العالم للأندية 2023 المقرر إقامتها في المغرب خلال شهر فبراير/شباط المقبل.

وتوج نادي الهلال بلقب آخر نسخة لدوري أبطال آسيا العام الماضي، ونظرا لعدم استكمال النسخة الجارية حاليا (2022) قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي ترشيح الهلال حامل اللقب لخوض كأس العالم للأندية 2023.

واختارت لجنة المسابقات في آسيا نادي الهلال للمشاركة في البطولة المقامة على الأراضي الإفريقية لكونه حامل لقب النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا 2021.

وسيشارك الأزرق الهلالي في كأس العالم للأندية في نسختها التاسعة عشر، إلى جانب أندية ريال مدريد الإسباني وفلامنغو البرازيلي، والأهلي المصري، وسياتل ساوندرز الأمريكي، وأوكلاند سيتي النيوزلندي، والوداد المغربي.

وكان الهلال خاض منافسات مونديال الأندية 2021، والتي احتضنتها الإمارات، وحينها حل في المركز الرابع، بعد الفوز على نادي الجزيرة الإماراتي، والهزيمة من تشيلسي الإنجليزي والأهلي المصري.

وبالعود إلى كأس السوبر السعودي 2023، سيستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مساء اليوم الخميس، مباراة هامة وقوية تجمع بين الهلال والفيحاء في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، حيث يشارك الهلال في بطولة السوبر بصفته بطلًا للدوري السعودي الموسم الماضي، بينما يلعب الفيحاء بصفته بطلًا لكأس الملك. فيما يلتقي مساء اليوم الخميس أيضاً الاتحاد والنصر في ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

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