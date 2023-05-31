ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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السعودية، مطالبة الطيران المدني بتخفيضات إضافية على التذاكر ورسوم الشحن

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للطيران المدني بإعادة تطوير حزمة تخفيضات إضافية على الرسوم والأجور التي تفرضها خاصة على الشحن والوقود وأسعار التذاكر بما يضمن التنافسية مع المطارات العالمية والإقليمية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء في تقرير الطيران المدني.

ودعا المجلس إلى إلزام الناقلين الجويين المتعهدين بتسيير رحلات الركاب للجهات التي تم عقد اتفاقيات نقل في المجال الجوي معها بسرعة تفعيلها وتحديد جدول زمني بذلك وتمكين الحاصلين على بطاقة تخفيض أجور إركاب ذوي الإعاقة بنسبة 50% من استخدامها على جميع فئات الحجز لدرجات الإركاب وعدم اقتصارها على فئات الحجز الأعلى لكل درجة والعمل على معالجة أسباب شكاوى المسافرين على الناقلين الجويين.

ودعا المجلس في قراره الطيران المدني إلى تطوير الخدمات المساندة للمسافرين في جميع المطارات الداخلية.

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