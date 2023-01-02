مطار دمشق الدولي يعود للخدمة بعد قصف اسرائيلي

أعلنت وزارة النقل السـورية اليوم عن عودة مطاردمشقالدولي للخدمة واستئناف الرحلات الجوية اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح اليوم ولفتت الوزارة بالقول:” – كوادرنا وبالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية قامت بإزالة الأضرار الناجمة عن العدوان الاســرائيلي منذ ساعات الفجر والمباشرة بإصلاحها ووضع المطار في الخدمة مع استمرار عمليات الإصلاح في المواقع الآخرى المتضررة – ندعو شركات الطيران الوطنية لترتيب مواعيد رحلاتها الجوية عبر المطار اعتباراً من اليوم 09:00 صباحًا وتخديم المسافرين كالمعتاد” بحسب البيان عبر صفحتها الرسمية على (فيسبوك).

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” عن مصدر عسكري قوله إن “عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا استهدف مطار دمشق الدولي ومحيطه”.

وكان مصدر عسكري سوري أكد خروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة وذلك نتيجة العدوان “الإسرائيلي”الذي نفذ في حوالي الساعه 2 فجراً وبحسب مصادر سورية ببساطه سيتم تحويل الرحلات إلى مطاري حلب واللاذقية بإنتظار بيان وتوضيح سيصدر صباح اليوم، وأشار البيان أنه “نجم عن العدوان استشهاد عسكريين وإصابة اخرين وبعض الأضرار الماديه.

يذكر أن سوريا أوقفت الرحلات الجوية من المطار وإليه في يونيو حزيران لما يقرب من أسبوعين بعد أن ألحقت الضربات الإسرائيلية أضرارا جسيمة بالبنية التحتية.