مطار دبي يستقبل 21,2 مليون مسافر خلال 3 أشهر

واصلت حركة السفر عبر مطار دبي الدولي DXB تحقيق نتائج متميزة خلال العام الحالي، إذ استقبل خلال الربع الأول نحو 21.2 مليون مسافر، ليقترب بذلك من مؤشرات حركة السفر المحققة خلال الفترة نفسها في عام 2019 بنسبة 95.6%.

ويأتي هذا الإنجاز بعد النتائج المبهرة التي حققها مطار دبي الدولي العام الماضي مع استقباله 66 مليون مسافر، ليحتفظ بصدارته لقائمة المطارات الدولية الأكثر ازدحاماً في العالم للعام التاسع على التوالي.

أرقام وإحصائيات

وصل إجمالي عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي إلى 21,256,489 مسافراً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بزيادة قدرها 55.8% مقارنة بالربع نفسه من العام 2022، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها المطار هذا المستوى من الأداء منذ الربع الرابع من عام 2019 عندما بلغ متوسط حركة المسافرين الشهرية 7 ملايين مسافر.

وكان شهر مارس الماضي أكثر الشهور ازدحاماً خلال الربع الأول مع تسجيل 7.3 مليون مسافر، الأمر الذي يجعله الأكثر ازدحاماً بعد يناير 2020 عندما وصلت أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي إلى 7.8 مليون مسافر.

يُذكر بإن مطار دبي الدولي يتصل بأكثر من 234 وجهة عبر 89 شركة طيران دولية على مستوى 99 دولة حول العالم.

أبرز وجهات السفر

حافظت الهند على صدارتها كوجهة أولى للمسافرين عبر مطار دبي الدولي بإجمالي 3 ملايين مسافر خلال الربع الأول، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية مع 1.6 مليون مسافر، فيما احتلت كل من المملكة المتحدة وباكستان المرتبتين الثالثة والرابعة بإجمالي 1.4 مليون و1 مليون مسافر على التوالي. كما تضمنت قائمة أبرز وجهات السفر الدولية كلاً من الولايات المتحدة (840 ألف مسافر)، وروسيا (729 ألف مسافر)، وألمانيا (628 ألف مسافر).

أما بالنسبة لأبرز وجهات المدن خلال الربع الأول من عام 2023، فقد تصدرت لندن القائمة بإجمالي 890 ألف مسافر، تليها مومباي بــــــــ645 ألف مسافر، وكل من جدة والرياض بنحو 641 ألف و604 آلاف مسافر على التوالي.

الشحن

سجلّت خدمات الشحن المقدمة عبر مطار دبي الدولي حوالي 400,015 ألف طن من البضائع خلال الربع الأول، مسجلةً تراجع بنسبة 23% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 والتي بلغت نحو 519,555 ألف طن.

الرحلات الجوية

وصل عدد الرحلات الإجمالي عبر مطار دبي الدولي خلال الربع الأول إلى 100,840 رحلة، بزيادة سنوية قدرها 23%، وزيادة بنسبة 1.6% مقارنة بالربع الأول من عام 2019 والتي سجل المطار حينها حوالي 99,197 رحلة، في حين تجاوز عامل الحمولة (إشغال المقاعد) للربع الأول مستويات عام 2019، إذ وصلت إلى 80% في مارس 2023، وارتفع عدد المسافرين لكل طائرة إلى 220 بزيادة قدرها 19.5%.

وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي”لقد فاق أداء مطار دبي الدولي خلال الربع الأول كل التوقعات، ليعكس الزيادة الكبيرة في الطلب التي نشهدها في أسواقنا الرئيسية. ومع التطورات البارزة التي طرأت على قطاع السفر الدولي بما في ذلك تخفيف بروتوكولات السفر في الصين، وفترات الذروة السنوية لحركة السفر المحلية وموسم العطلات، فإننا متفائلون جداً بنتائج الربع الثاني وبقية العام. لذا، قمنا بتعديل توقعاتنا لحركة المسافرين لعام 2023 لترتفع إلى 83.6 مليون مسافر، الأمر الذي يضعنا على مسافة قريبة من الوصول إلى أرقام حركة السفر السنوية المسجلة في عام 2019″.