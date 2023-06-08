سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

مطار دبي الدولي يعلن عن تغيير كبير في مواقف وركن سيارات المسافرين

سامر باطر by سامر باطر

أعلن مطار دبي أنه اعتبارا من اليوم 8 يونيو ، ستتمكن وسائل النقل العام والمركبات المرخصة فقط من الوصول إلى ساحة الوصول الأمامية في المبنى رقم 1 ، بهدف تقليل الازدحام. وأشار حساب مطار دبي على تويتر بأن المؤسسة تنصح باستخدام مواقف السيارات أو خدمة صف السيارات عند استقبال الضيوف.

وارتفعت حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي 55.8% في الربع الأول فيما يتوقع أن ترتفع مجددا مع موسم الحج والعطلات.

وتشهد دبي معدلات نمو قوية في حركة المسافرين الدوليين عبر مطار دبي الدولي مع ازدياد حركة السياحة والتجارة في الإمارة. وقالت مؤسسة مطارات دبي أخيراً، إن أداء مطار دبي الدولي خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 فاق كل التوقعات، ليعكس الزيادة الكبيرة في الطلب، مشيرة إلى أنه في ظل هذه المؤشرات عدلت توقعاتها لحركة المسافرين لعام 2023 لترتفع إلى 83.6 مليون مسافر.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...