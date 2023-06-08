مطار دبي الدولي يعلن عن تغيير كبير في مواقف وركن سيارات المسافرين

أعلن مطار دبي أنه اعتبارا من اليوم 8 يونيو ، ستتمكن وسائل النقل العام والمركبات المرخصة فقط من الوصول إلى ساحة الوصول الأمامية في المبنى رقم 1 ، بهدف تقليل الازدحام. وأشار حساب مطار دبي على تويتر بأن المؤسسة تنصح باستخدام مواقف السيارات أو خدمة صف السيارات عند استقبال الضيوف.

From 8th June, only public transport and authorised vehicles will have access to the Arrivals forecourt in Terminal 1, to assist in reducing congestion. We advise you to use the car parks or the valet service when receiving your guests. pic.twitter.com/rBA5DCrld9 — DXB (@DXB) June 8, 2023

وارتفعت حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي 55.8% في الربع الأول فيما يتوقع أن ترتفع مجددا مع موسم الحج والعطلات.

وتشهد دبي معدلات نمو قوية في حركة المسافرين الدوليين عبر مطار دبي الدولي مع ازدياد حركة السياحة والتجارة في الإمارة. وقالت مؤسسة مطارات دبي أخيراً، إن أداء مطار دبي الدولي خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 فاق كل التوقعات، ليعكس الزيادة الكبيرة في الطلب، مشيرة إلى أنه في ظل هذه المؤشرات عدلت توقعاتها لحركة المسافرين لعام 2023 لترتفع إلى 83.6 مليون مسافر.