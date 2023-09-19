مطار دبي الأول قارياً في الاتصال الجوي

حلَّ مطار دبي الدولي في المرتبة الأولى على مؤشر الاتصال الجوي لعام 2023 في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، وذلك وفقاً لأحدث بيانات المجلس الدولي للمطارات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط.

وحلَّ مطار حمد الدولي في الدوحة في المرتبة الثانية، ومطار هانيدا في طوكي في المرتبة الثالثة.

ويقيس تقرير الاتصال الجوي للمطارات، الذي تم إعداده من قبل المجلس الدولي للمطارات آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط بالتعاون مع شركة “بي دبليو سي”، قدرة المسافرين على الوصول إلى شبكة النقل الجوي العالمية، ويأخذ بعين الاعتبار المسارات المباشرة وغير المباشرة التي تسهم في تعزيز جودة الخدمة في الاتصال الجوي، مثل عدد خيارات الوجهة ودورية الخدمة و تحويل الرحلات والأسعار والمساهمة في تحسين تجارب المسافرين.

وكشف التقرير أن الربط الجوي في الشرق الأوسط ينمو بنسبة 26% في إجمالي الربط في عام 2022 مقارنة بعام 2019، حيث يشهد الربط المباشر بالوجهات في أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا أقوى انتعاش بعد وباء «كوفيد19»، ويقود هذا النمو الطيران الاقتصادي. وفي ما يتعلق بإجمالي الربط الجوي في عام 2022 في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فقد سجل انخفاضاً بنسبة 38% مقارنة بمستويات عام 2019، ولكنه يتجه نحو التعافي، حيث تشير التصنيفات الأولية لعام 2023 إلى توقعات إيجابية للمنطقة.

ويعتبر المجلس الدولي للمطارات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط والذي يتخذ من هونج كونج، مقراً له، بمثابة المنبر لـ 132 مطاراً من أعضائه، حيث يعمل خلال 623 مطاراً في 47 دولة/وإقليماً عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط. وتمثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط أكبر سوق للطيران المدني في العالم من حيث حجم الحركة.