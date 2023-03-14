by

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسطيران

مطار دبي الأكثر ازدحاماً في العالم بالركاب الدوليين

by
مطار دبي الدولي
مطار دبي الدولي

حل مطار دبي الدولي في المركز الأول عالمياً في قائمة المطارات الأكثر ازدحاماً من حيث حركة الركاب الدوليين خلال شهر آذار / مارس الحالي، حيث ارتفع إجمالي عدد المقاعد المجدولة إلى أكثر من 4,6 مليون مقعد بحسب تقرير صادر من “أو إيه جي” المتخصصة بالطيران.

وحل مطار هيثرو في لندن في المرتبة الثانية بـ 3,78 مليون مقعد، فيما حل مطار الدوحة في المرتبة التاسعة بـ 2,16 مليون مقعد.

وحل مطار أتلانتا في المركز الأول من حيث المطارات الأكثر ازدحاماً في العالم من حيث السعة المقعدية الإجمالية بأكثر من 5 ملايين مقعد، يليه مطار دبي بـ 4,6 مليون مقعد، ومطار هانيدا الياباني بـ  4,2 مليون مقعد.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا