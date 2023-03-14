مطار دبي الأكثر ازدحاماً في العالم بالركاب الدوليين

حل مطار دبي الدولي في المركز الأول عالمياً في قائمة المطارات الأكثر ازدحاماً من حيث حركة الركاب الدوليين خلال شهر آذار / مارس الحالي، حيث ارتفع إجمالي عدد المقاعد المجدولة إلى أكثر من 4,6 مليون مقعد بحسب تقرير صادر من “أو إيه جي” المتخصصة بالطيران.

وحل مطار هيثرو في لندن في المرتبة الثانية بـ 3,78 مليون مقعد، فيما حل مطار الدوحة في المرتبة التاسعة بـ 2,16 مليون مقعد.

وحل مطار أتلانتا في المركز الأول من حيث المطارات الأكثر ازدحاماً في العالم من حيث السعة المقعدية الإجمالية بأكثر من 5 ملايين مقعد، يليه مطار دبي بـ 4,6 مليون مقعد، ومطار هانيدا الياباني بـ 4,2 مليون مقعد.