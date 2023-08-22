شهد مطار دبي الدولي (DXB) خلال النصف الأول من العام الحالي انتعاشاً كبيراً في حركة السفر، حيث تجاوزت حركة المسافرين خلال هذه الفترة مستويات ما قبل الجائحة في العام 2019. واستقبل المطار الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم 41.6 مليون مسافر في النصف الأول، مما يمثل أكثر من مئة بالمئة من أعداد المسافرين المُسجّلة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019.

وسجل مطار دبي الدولي أداءً متميزاً خلال الربع الثاني من العام، حيث ارتفعت حركة المسافرين عن الفترة نفسها من العام السابق بواقع 42.7% لتصل إلى 20.3 مليون مسافر. وكان شهر مايو الأكثر إزدحاماً خلال الربع الثاني بواقع 6.9 مليون مسافر. وبفضل الأداء القوي خلال الربع الثاني، ارتفع إجمالي حركة المسافرين عبر المطار في النصف الأول من هذا العام ليصل إلى 41.6 مليون مسافر، مقارنة بـ 27.9 مليون مسافر في النصف الأول من عام 2022، وبزيادة قدرها 49.1%.

وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: “لقد تكلل النصف الأول من العام الحالي بنجاح باهر لمطار دبي الدولي (DXB)، وذلك بفضل حفاظنا على أعلى مستويات التميز في تقديم الخدمات، إلى جانب الجهد الكبير الذي يبذله فريق عملنا المتفاني الذي يسعى جاهداً لتقديم تجربة سفر مثالية وشخصية لكل ضيف من ضيوفنا، الأمر الذي يجعلنا نفتخر أكثر بهذا النجاح المميز للمطار.

واستمر أداء نظام مناولة الأمتعة في مطار دبي الدولي (DXB) في تحقيق مستوياته العالمية، إذ ارتفع عدد الأمتعة التي تم التعامل معها في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 7% مقارنة بمستويات النصف الأول من عام 2019 قبل الجائحة. وتمكن النظام من التعامل مع نحو 37.2 مليون حقيبة خلال النصف الأول من 2023، وتم تسليم 92% منها في غضون 45 دقيقة للمسافرين.

وحصد مطار دبي الدولي (DXB) خلال النصف الأول من العام الحالي، العديد من الجوائز بما في ذلك اعتماد من مجلس المطارات الدولي لجهوده المستمرة في توفير تجربة سفر شاملة وآمنة للمسافرين من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات المرئية وغير المرئية. كما رحب المطار بعدد من شركات الطيران الجديدة التي أسهمت في توسعة شبكته العالمية وربط دبي بوجهات جديدة.

وحافظت الهند على صدارتها كوجهة أولى للمسافرين عبر مطار دبي الدولي (DXB) بإجمالي 6 ملايين مسافر خلال النصف الأول، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية مع 3.1 مليون مسافر، فيما احتلت المملكة المتحدة المرتبة الثالثة بواقع 2.8 مليون مسافر.

ويُذكر أن مطار دبي الدولي (DXB) يـتصل بـ 257 وجهة عبر أكثر من 91 شركة طيران دولية على مستوى 104 دول من حول العالم.

كما ارتفع حجم حركة الشحن في مطار دبي الدولي (DXB) في الربع الثاني من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بواقع 16.1% ليصل إلى 453,500 طن، ويصبح مجموع حركة الشحن خلال النصف الأول من العام الحالي 853,500 طن – بانخفاض قدره 6.2% مقارنة بالعام الماضي.

وبلغ عدد الرحلات الجوية عبر مطار دبي الدولي (DXB) 201,800 رحلة في النصف الأول من هذا العام، وبزيادة 30.2% عن نظيرتها من العام الماضي، و13% من عدد الرحلات خلال النصف الأول في عام 2019. أما متوسط عدد المسافرين في الرحلة الواحدة في النصف الأول من العام الحالي فقد بلغ 214 مسافراً، ووصل عامل الحمولة (إشغال المقاعد) إلى 77%.

توقعات النصف الثاني من العام 2023

وأعربت مطارات دبي عن تفاؤلها إزاء مستويات الطلب على السفر خلال الفترة المتبقية من العام، متوقعة أن يسجل موسم الشتاء المقبل أرقاماً قياسية في أعداد المسافرين.

وحول ذلك، قال غريفيث: “شهد النصف الثاني من العام انطلاقة قوية مع ارتفاع حركة المسافرين خلال شهر يوليو، والتي تزامنت مع فترة الذروة لموسم العودة إلى المدارس في شهر أغسطس، كما نستعد لفترة استثنائية نشطة حتى نهاية العام الحالي. ولذلك، فقد عدّلنا توقعاتنا للعام الحالي لترتفع من 83.6 مليون إلى 85 مليون، أي أقل بنسبة 1.6% فقط عن حركة المسافرين السنوية المُسجّلة عبر مطار دبي الدولي عام 2019”.