أعلن مطار حمد الدولي عن تسجيل زيادة سنوية بنسبة 101,9% خلال عام 2022، حيث استقبل 35,734,243 مسافرا.

واحتفظ مطار حمد الدولي في العام 2022 بلقب “أفضل مطار في العالم” للعام الثاني على التوالي، فيما أطلق المرحلة الأولى (أ) من مشروع التوسعة.

وعزز كل من مطار حمد الدولي ومطار الدوحة الدولي عملياتهما خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم، وقدما أنشطة وعمليات تتمحور حول العملاء من أجل ضمان تجربة آمنة وسلسة لا تنسى.

وفي معرض حديثه عن العام 2022، قال المهندس بدر محمد المير الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي: “سيبقى العام 2022 عاما استثنائيا لا ينسى، حيث حافظ مطار حمد الدولي على التميز التشغيلي مع زيادة حركة المسافرين والطائرات، ويعود ذلك إلى تخطيطنا المستقبلي واستعدادنا لاستضافة العدد المتزايد من المسافرين، والاستثمار في موظفينا لتقديم أفضل تجربة سفر”.

إحصائيات #مطارـحمدـالدولي لعام 2022

استقبل المطار أكثر من 35 مليون مسافر و أكمل بنجاح أكثر من 217,000 حركة طيران في عام 2022.#HIAQatar 2022 Figures

The airport welcomed over 35 million passengers and successfully completed over 217,000 aircraft movements in 2022. pic.twitter.com/4zwuTMcLHr — Hamad Int'l Airport (@HIAQatar) January 31, 2023

وأضاف: “بالنسبة لعام 2023، تم إطلاق المرحلة (ب) من خطتنا التوسعية في شهر يناير الجاري، تماشيا مع استراتيجيتنا في استقطاب المزيد من شركات الطيران لزيادة عدد المسافرين، وتوفير عروض مميزة للتسوق والضيافة”.

ارتفعت حركة الطائرات في قطر خلال العام الماضي بنسبة 28.2% على أساس سنوي؛ وفق بيان للهيئة العامة للطيران المدني.

وأشارت إحصائيات للنقل الجوي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن حركة الطائرات سجلت 217,875 طائرة خلال 2022.

وشهدت حركة الشحن والبريد انخفاضاً بنسبة 11.4% لتسجل 2.32 مليون طن، مقابل 2.62 مليون طن خلال 2021.

يُشار إلى أن عدد الزوار والوافدين إلى دولة قطر قفز خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2022 بنسبة 317.6% سنوياً، تزامناً مع استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم.