إحصائيات #مطارـحمدـالدولي لعام 2022

استقبل المطار أكثر من 35 مليون مسافر و أكمل بنجاح أكثر من 217,000 حركة طيران في عام 2022.#HIAQatar 2022 Figures

The airport welcomed over 35 million passengers and successfully completed over 217,000 aircraft movements in 2022. pic.twitter.com/4zwuTMcLHr