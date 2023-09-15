مطار حمد الدولي الأفضل في الشرق الأوسط

فاز مطار حمد الدولي بجائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط، وذلك ضمن حفل توزيع جوائز مجلة “بزنس ترافلير” لعام 2023، الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن، كما تم تصنيف المطار كثاني أفضل مطار على مستوى العالم، وفقاً لوكالة أنباء القطرية “قنا”.

وتعليقا على الحصول على الجائزة، قال المهندس بدر محمد المير الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي، في تصريحات، “يسعدنا الحصول على جائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط من مجلة “بزنس ترافلير“، معتبرا أن “هذا التقدير يؤكد مدى التزامنا بتقديم خدمة عالمية المستوى، وبتقديم أفضل تجربة سفر لجميع المسافرين”.

وأضاف “نحن فخورون جدا بالدور الذي نلعبه كبوابة مثالية لدولة قطر والشرق الأوسط، حيث نتطلع إلى تعزيز مكانتنا لنكون وجهة السفر المفضلة لدى المسافرين”.

ويصنف مطار حمد الدولي باستمرار من بين أفضل المطارات في العالم بسبب نهجه الذي يضع المسافرين أولا، مما يضمن التميز التشغيلي، إذ يستخدم أنظمة متقدمة مع دوام الاستمرار في تحسين عملياته من خلال دمج الحلول الذكية لتعزيز ثقة المسافرين.

وتم تصميم المطار كوجهة متنوعة لأسلوب الحياة الحديثة، مع خيارات رائعة لتناول الطعام، ويضم كذلك مجموعات فنية عالمية وخيارات التسوق الفاخرة ومرافق ترفيهية وأخرى للاسترخاء، مع أكثر من 180 خيارا للبيع بالتجزئة والضيافة، وبعضها الأولى من نوعها في صناعة الطيران.