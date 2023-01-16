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Posted inأخبار أريبيان بزنسطقسطيران

مطار بغداد الدولي يستأنف الرحلات بعد توقف بسبب سوء الأحوال الجوية

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عادت حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي إلى طبيعتها مع انسيابية جدول الرحلات الجوية ووصول مدى الرؤية إلى 800 متر، كما أوردت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وكان مطار بغداد الدولي قد أعلن صباح اليوم إيقاف الحركة الجوية بسبب سوء الأحوال الجوية التي تجتاح العراق.
وأفاد مطار بغداد الدولي في بيان أن حركة الطيران توقفت بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى أقل من 100 متر، مشيراً إلى أنه سيتم بإبلاغ المسافرين وشركات الطيران العاملة في مطار بغداد بأي مستجدات تخص الحركة الجوية في المطار.
وتشهد بغداد ومدن عراقية أخرى تكون ضباب كثيف منذ اليوم .

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