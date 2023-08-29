هبوط اضطراري في مطار الملك عبد العزيز الدولي

اضطرت طائرة تابعة لشركة طيران سيشل إلى الهبوط اضطرارياً في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة بعد تعرضها لعطل فني يوم الاثنين.

وقال المطار في بيان له على حسابه في مواقع “إكس” (تويتر سابقاً) إن برج المراقبة في المطار تلقى نداء استغاثة من طائرة تابعة لطيران سيشل برحلتها رقم (SEY022) للقيام بهبوط اضطراري؛ بسبب وجود رائحة دخان في مقصورة قيادة الطائرة، وذلك في تمام الساعة 20:12 من يوم الاثنين الموافق 28 أغسطس 2023.

حالة طوارئ في مطار الملك عبد العزيز

وبحسب بيان المطار تم إعلان حالة الطوارئ رقم (2) والتأهب لتقديم المساعدة للطائرة وتفعيل غرفة إدارة الحالة التشغيلية الطارئة بالمطار، وهبطت الطائرة بسلام في تمام الساعة 20:40 بالتوقيت المحلي.

ويعمل الناقل الجوي “طيران سيشل” على تأمين طائرة بديلة، هذا وقد تم خدمة طاقم الطائرة وعددهم (6) أفراد ونقلهم للفندق، كما تم إيواء عدد (128) راكباً و (3) أطفال في فندق المطار بالصالة رقم (1).