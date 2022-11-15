مطار الملك خالد الدولي يعزز خدماته بتدشين صالتي سفر

أقيم مؤخرا حفل تشغيل صالتي السفر الدوليتين رقم 3 و4 في مطار الملك خالد الدولي، بحضور الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض حيث كان في استقباله وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني صالح بن ناصر الجاسر، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج.

دعم حركة السفر

وستسهم الصالتان في :

دعم حركة السفر الدولي الذي يتزامن مع إطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وأهمية العاصمة الرياض كمحور ربط عالمي؛ يسهم في نمو حركة السفر و تمكين القطاع السياحي والاقتصادي.

رفع الطاقة الاستيعابية في مطارات المملكة.

تحسين تجربة المسافر وصولا لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية الملكة 2030.







#صور | حفل تدشين صالتي السفر الدوليتين 3 و 4 في مطار الملك خالد الدولي. pic.twitter.com/z67DRWDa5z — إمارة منطقة الرياض (@emara_riyadh) November 14, 2022

إضافة مهمة للمطار

من جهته أشار عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إلى أن صالتي السفر 3 و 4 ستكونان:

إضافة مهمة لمكونات المطار.

ستدعمان الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار لتصل إلى 13 مليون مسافر سنوياً.

التوسعة هي بداية لمزيد من التوسعات والتطورات المستقبلية القادمة لمطار العاصمة وفق خطة شاملة.

تحسين الخدمات للمسافرين

تم تصميم الصالتين للعمل بطريقة مرنة بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين وتحقيق المرونة اللازمة لتسهيل إجراءات السفر.

بلغ عدد بوابات السفر 22 بوابة، مدعّمة بـ 95 كاونتر مخصصة لإنهاء إجراءات المسافرين، و12 جهازاً للخدمة الذاتية.

ضمت الصالتان أحدث تقنيات التشغيل بهدف رفع مستوى الخدمات التشغيلية في المطار، أما على صعيد ساحة الطيران فقد صممت لاستيعاب الطائرات ذات البدن العريض، لتضفي هذه الخاصية ميزة تنافسية تؤهل الصالتين لاستقبال الناقلات الجوية العملاقة، إضافة إلى زيادة المساحات التجارية المخصصة لكل من محلات بيع التجزئة، والأسواق الحرة والمطاعم والمقاهي.

تخصيص ثلاث صالات لرجال الأعمال لتعزيز وإثراء تجربة المسافرين، لإضفاء قدر أكبر من الراحة أثناء أوقات انتظار المسافرين لرحلاتهم.