مطار القاهرة الدولي.. توضيح ملابسات فيديو بمزاعم طلب رشوة من سائح صيني

قامت وزارة الداخلية المصرية بتوضيح ملابسات مقطع الفيديو الذي جرى تداوله عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى، والذى ظهر فيه شخص صيني الجنسية وهو يتقدم بشكوى لمسؤولي مطار القاهرة الدولي ضد أحد أفراد الشرطة، زاعمًا أنّ الأخير طلب منه (رشوة) مبلغًا ماليًا أثناء مغادرته البلاد. وأكد البيان أنّ الشخص المذكور أوضح خلال الفيديو أنه لم يدفع شيئًا بالفعل، بينما تم على الفور استدعاء فرد الشرطة ومواجهته بما قيل، حيث نفى تمامًا هذه الادعاءات. وأشارت نتائج الفحص إلى أن الواقعة تعود لتاريخ 1 أغسطس 2025، حين كان الراكب في طريقه لمغادرة البلاد، حيث قام فرد الشرطة فقط بمباشرة مهام عمله بشكل اعتيادي، وطلب منه وضع متعلقاته الشخصية بالصندوق المخصص لفحص الأمتعة عبر جهاز الأشعة، وذلك في فترة قصيرة ودون أي تجاوز. وعقب تقديم الشكوى للضابط المشرف على الخدمات الأمنية، تم فحص كاميرات المراقبة بالمطار والتي أثبتت بشكل قاطع عدم صحة ادعاءات المسافر. كما كشفت التحريات أن الحساب الذى بُثّ عبره الفيديو لم يُنشأ إلا منذ يومين فقط، بتاريخ 18 سبتمبر 2025، وأنه احتوى أيضًا على مقطع آخر، ظهر فيه بعض العاملين بالجمارك أثناء جلوسهم في أماكنهم لعدم وجود حالة تفتيش، بينما وصفهم مُصور الفيديو بعبارات مهينة مسيئة، وصل إلى حد نعْتهم بـ”الشياطين” و”المخالفين للشريعة الإسلامية”، دون مبرر. وأكدت الوزارة أن هذه التصرفات تعكس نية متعمدة للإساءة إلى منظومة العمل بمطار القاهرة الدولي عبر ادعاءات باطلة ومغرضة. وأكدت وزارة الداخلية أن الجهات المختصة مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق الشخص المذكور، بما يحفظ هيبة مؤسسات الدولة وسمعة مطاراتها، مشددة في الوقت ذاته على التزام كافة الأجهزة الأمنية والرقابية في مطار القاهرة بالقواعد المهنية والضوابط القانونية في التعامل مع المسافرين. كما دعت الوزارة رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الفيديوهات المسيئة التي تستهدف التأثير على الرأي العام عبر أساليب مشبوهة، مشيرة إلى أن الدولة حريصة على الشفافية والرد الفوري على أي ادعاءات من خلال إبراز الحقائق الموثقة بكاميرات المراقبة والتقارير الرسمية. بهذا الرد، أوضحت وزارة الداخلية أن الواقعة ليست سوى محاولة للتشويه والإساءة، وأن الإجراءات القانونية ضد صاحب الفيديو ستأخذ مجراها القانوني.

